Concurso Seduc CE tem banca confirmada para 2 mil vagas

A seleção ofertará 2 mil vagas efetivas para professores da rede estadual de ensino .

A Secretaria da Educação do Ceará avançou nos preparativos do seu novo concurso Seduc CE . Foi oficializada nesta quinta-feira, 11, a contratação da Fundação Universidade Estadual do Ceará (Funece) como banca organizadora.

A definição consta no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), por meio da homologação da dispensa de licitação destinada à contratação da instituição responsável pela coordenação, organização, planejamento e execução do concurso.

Com a banca definida, a expectativa agora recai sobre a publicação do edital, que poderá ocorrer nas próximas semanas.

O contrato firmado entre a Secretaria da Educação e a Funece tem valor de R$6.820.200 e vigência de 12 meses.

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Banca do novo concurso Seduc CE é definida e edital com 2 mil vagas fica iminente (Foto: Yuri Martins e Sadraque Santos/GOV CE)

De acordo com o objeto da contratação, todas as oportunidades serão destinadas ao cargo efetivo de professor, integrante do Grupo Ocupacional do Magistério (MAG), com lotação em unidades da rede estadual de ensino do Ceará.

As 2 mil vagas já haviam sido confirmadas pelo governador Elmano de Freitas em fevereiro deste ano, após a assinatura do projeto de lei que autorizou a criação dos cargos efetivos.

Segundo o governo estadual, a medida busca fortalecer o quadro docente e ampliar a política de ensino em tempo integral na rede pública.

O concurso contemplará professores para atuação em escolas distribuídas pelos 184 municípios cearenses.

Termo de referência já antecipou áreas e etapas

Antes mesmo da definição da banca, o termo de referência do concurso Seduc CE já havia revelado detalhes importantes sobre a futura seleção.

As oportunidades serão destinadas a candidatos com licenciatura em áreas como:

História;

Geografia;

Filosofia;

Sociologia;

Física;

Química;

Biologia;

Matemática;

Língua Portuguesa;

Língua Estrangeira;

Educação Física;

Arte.

Também estão previstas vagas para profissionais com formação em Educação Especial para atuação no Atendimento Educacional Especializado (AEE).

Ainda conforme o termo de referência, os candidatos deverão ser avaliados por meio de três etapas:

prova objetiva;

prova prática (aula didática presencial); e

avaliação de títulos.

A prova objetiva contará com 80 questões, sendo 30 de conhecimentos básicos e 50 de conhecimentos específicos da disciplina escolhida pelo candidato.

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Salários podem superar R$21 mil

Com o reajuste concedido pelo governo estadual neste ano, a remuneração inicial da carreira passou a ser de R$7.181,41.

Os ganhos podem alcançar R$21.171,98 para docentes com doutorado no topo da carreira.

Relembre o último concurso Seduc CE

O último concurso da Secretaria da Educação do Ceará para o quadro geral do Magistério foi realizado em 2018.

Na ocasião, foram ofertadas mais de 2 mil vagas distribuídas entre áreas como Português, Matemática, História, Geografia, Física, Química, Biologia, Educação Física, Filosofia, Sociologia, Inglês, Espanhol, Arte-Educação e Libras.

A seleção registrou mais de 55 mil inscrições e contou com provas objetiva e prática, além da avaliação de títulos.