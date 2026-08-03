Homem é preso após causar confusão em bar no São Cristóvão

Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar após provocar uma confusão em um bar no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. A ocorrência terminou com o encaminhamento do suspeito à Delegacia de Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (3).

De acordo com as informações repassadas pela PM, a situação começou quando o homem passou a se comportar de forma alterada, afirmando que havia desaparecido R$ 50 em dinheiro. Durante o tumulto, ele teria ameaçado as funcionárias do estabelecimento, que, assustadas com a situação, acabaram entregando a quantia solicitada.

Após o homem deixar o local, as funcionárias acionaram a Polícia Militar. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito em outro bar da mesma região.

No momento da abordagem, o homem ainda resistiu à prisão, sendo necessário contê-lo. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça e resistência, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.