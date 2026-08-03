Homem é preso após causar confusão em bar no São Cristóvão

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Um homem de 42 anos foi preso pela Polícia Militar após provocar uma confusão em um bar no Bairro São Cristóvão, em Cascavel. A ocorrência terminou com o encaminhamento do suspeito à Delegacia de Polícia Civil na tarde desta segunda-feira (3).
De acordo com as informações repassadas pela PM, a situação começou quando o homem passou a se comportar de forma alterada, afirmando que havia desaparecido R$ 50 em dinheiro. Durante o tumulto, ele teria ameaçado as funcionárias do estabelecimento, que, assustadas com a situação, acabaram entregando a quantia solicitada.
Após o homem deixar o local, as funcionárias acionaram a Polícia Militar. Durante as buscas, os policiais localizaram o suspeito em outro bar da mesma região.
No momento da abordagem, o homem ainda resistiu à prisão, sendo necessário contê-lo. Ele recebeu voz de prisão pelos crimes de ameaça e resistência, sendo encaminhado à Delegacia de Polícia Civil, onde foram adotadas as medidas cabíveis.
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