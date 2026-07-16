CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL É PRESO EM GOIÁS APÓS INVESTIGAÇÃO DA POLÍCI…

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CONDENADO POR ESTUPRO DE VULNERÁVEL É PRESO EM GOIÁS APÓS INVESTIGAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL DE NOVA AURORA
A Polícia Civil de Nova Aurora, localizou e prendeu um homem de 41 anos condenado pelo crime de estupro de vulnerável. A prisão foi realizada na cidade de Carmo do Rio Verde, no estado de Goiás.
Contra o condenado havia um mandado de prisão expedido pela Comarca de Nova Aurora. Ele foi sentenciado a oito anos de reclusão em regime fechado.
De acordo com a Polícia Civil, um trabalho de investigação e inteligência permitiu identificar o paradeiro do foragido, que estava morando no bairro Vila Reis, em Carmo do Rio Verde.
Após a confirmação da localização, a PCPR solicitou apoio da Polícia Militar de Goiás (PMGO), que realizou a abordagem e cumpriu o mandado de prisão.
O homem foi encaminhado às autoridades competentes e permanece à disposição da Justiça para o início do cumprimento da pena.
Segundo a Polícia Civil, a ação reforça a importância da integração entre as forças de segurança e da cooperação entre os estados, garantindo que condenados sejam localizados e presos, mesmo após deixarem o Paraná.
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