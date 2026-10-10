Confusão em festa no Fanny, em Curitiba, mobiliza Polícia Militar após jovem ser agredido na madrugada

Uma discussão em uma festa no bairro Fanny, em Curitiba, terminou com a mobilização da Polícia Militar na madrugada deste sábado, após um jovem ser agredido.

Uma ocorrência inusitada movimentou as equipes do 13º Batalhão da Polícia Militar na Rua Major Vicente de Castro, no bairro Fanny, em Curitiba. O caso, que inicialmente foi reportado como uma tentativa de furto, revelou-se uma briga envolvendo um jovem de cerca de 23 anos.

Ao chegarem ao endereço, os policiais não encontraram nem a suposta vítima de furto, nem o autor da denúncia inicial. Conforme informação divulgada pela Banda B, a equipe encontrou apenas o rapaz, que apresentava ferimentos visíveis no rosto.

O jovem estava consciente, porém, apresentava dificuldades para explicar a dinâmica dos fatos ocorridos durante a madrugada. A situação mobilizou o socorro médico, que foi acionado para prestar o atendimento inicial aos feridos no local da festa.

Versão sobre a confusão

De acordo com o relato do cabo R. Gonçalves, da Polícia Militar, uma mulher apareceu no local posteriormente e confirmou que conhecia o jovem. Ela relatou aos agentes que ambos haviam discutido durante uma festa realizada na região.

Ainda segundo o Polícia, a mulher explicou que pessoas que passavam pela rua presenciaram a discussão e interpretaram o momento como uma tentativa de agressão do rapaz contra ela. Esse mal-entendido teria motivado terceiros a agredirem o jovem.

Divergências e falta de informações

O caso permanece com pontos pouco esclarecidos, uma vez que o jovem não soube precisar quantos agressores participaram do episódio. As pessoas envolvidas nas agressões físicas já não se encontravam no local quando a PM chegou.

Além disso, a mulher apresentava uma marca no pescoço, mas não forneceu detalhes sobre a origem do ferimento. Ela não afirmou que o machucado teria sido causado pelo rapaz, mantendo a causa do ferimento sob incerteza durante o atendimento Polícia.

Atendimento médico recusado

Mesmo com o inchaço na região da face, o jovem recusou ser encaminhado a um hospital. A mulher, que também estava no local, optou por não aceitar o atendimento médico oferecido pela equipe de resgate acionada pela Polícia Militar.

As informações iniciais coletadas pelos policiais indicam que ambos seriam moradores de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Não foram repassadas informações que permitissem a identificação dos responsáveis pelas agressões ocorridas na rua.

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que motivou a presença da polícia no local? A PM foi inicialmente chamada para atender uma tentativa de furto, mas, ao chegar, constatou uma briga envolvendo um jovem.

Onde aconteceu a confusão? O caso foi registrado na Rua Major Vicente de Castro, no bairro Fanny, em Curitiba.

O jovem foi levado ao hospital? Não. Apesar do inchaço no rosto, o rapaz recusou o encaminhamento médico oferecido pela ambulância.

Quantas pessoas participaram da agressão? A mulher mencionou que três pessoas teriam agredido o jovem, mas ele não soube confirmar o número exato de envolvidos.

Os agressores foram identificados? Não. Os envolvidos na briga já haviam deixado o local antes da chegada da Polícia Militar.