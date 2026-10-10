Ataque com arma branca deixa homem em estado gravíssimo em Marechal Cândido Rondon

Ataque com arma branca deixou a vítima com lesões abdominais profundas na rua G, bairro Higienópolis; Samu a estabilizou e a encaminhou à UPA, diz CGN.

Na noite de sexta-feira (9), um homem foi encontrado gravemente ferido após um ataque com arma branca na rua G, no bairro Higienópolis, em Marechal Cândido Rondon, segundo informou a Polícia Militar e reportagem do CGN.

O caso foi descoberto após uma denúncia anônima. Ao chegar ao local, a equipe Polícia encontrou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) prestando socorro à vítima, que apresentava lesões consideradas de natureza gravíssima na região abdominal.

Atendimento e encaminhamento

O Samu estabilizou o homem no local e, em seguida, encaminhou-o para a UPA 24 horas, onde ele permanece recebendo atendimento médico, informou o veículo consultado CGN.

Relatos de testemunha

Uma moradora da região que preferiu não se identificar disse ter acordado com gritos e, ao olhar pela janela, viu três homens agredindo a vítima. Segundo o relato, os suspeitos fugiram em seguida e o homem rastejou até cair em frente à residência onde foi socorrido.

Ação Polícia e investigação

A Polícia Militar realizou buscas na região, mas, até o momento, nenhum suspeito foi localizado. Vizinhos foram questionados, sem fornecer informações sobre as características dos agressores. O caso foi registrado na delegacia de Polícia Civil, que dará sequência às investigações, conforme o CGN.