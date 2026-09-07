Corinthians vence Cruzeiro e avança às semifinais do Brasileirão Feminino para enfrentar o Bahia

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O time paulista, que buscava confirmar a vantagem conquistada no jogo de ida, superou as mineiras por 3 a 1 nesta segunda-feira (7), no estádio do Canindé. Com o resultado, a equipe chega à sua décima semifinal consecutiva na competição nacional.
A classificação mantém vivo o sonho do oitavo título para o Timão, que domina o cenário atual com seis conquistas seguidas. Agora, o clube se prepara para encarar o Bahia na próxima fase, conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC).
O confronto começou intenso e o Cruzeiro abriu o placar logo aos cinco minutos, com um gol de cabeça da atacante Marília. O Corinthians, contudo, reagiu rapidamente à pressão imposta pelas visitantes, buscando espaços na defesa adversária.
A virada alvinegra começou a ser construída aos 19 minutos, quando Jhonson igualou o marcador após assistência de Belén Aquino. Pouco depois, aos 27 minutos, Tamires apareceu livre na área e finalizou no ângulo, colocando as Brabas à frente no placar.
No segundo tempo, o Corinthians manteve a postura ofensiva e selou a vitória aos 15 minutos. A zagueira Thaís Ferreira aproveitou uma sobra na área após escanteio e completou para as redes, garantindo o triunfo definitivo por 3 a 1.
O Bahia, adversário do Corinthians na semifinal, chega ao confronto após eliminar o Palmeiras nos pênaltis, por 5 a 4, em uma disputa emocionante na Arena Barueri. A CBF ainda deve oficializar as datas e os horários dos próximos duelos.
Qual foi o placar agregado do confronto entre Corinthians e Cruzeiro?
O Corinthians venceu o primeiro jogo por 1 a 0 e o segundo por 3 a 1, totalizando 4 a 1 no placar agregado.
Quem o Corinthians enfrentará na próxima fase?
O adversário será o Bahia, que eliminou o Palmeiras nas quartas de final.
Quantas vezes seguidas o Corinthians chega às semifinais?
Esta é a décima vez consecutiva que o Corinthians alcança a fase semifinal da Série A1 do Campeonato Brasileiro.
Onde serão realizados os jogos da semifinal?
Os locais, datas e horários das partidas de ida e volta serão definidos e divulgados posteriormente pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Como o Bahia se classificou para enfrentar o Corinthians?
O Bahia avançou após empatar em 1 a 1 com o Palmeiras no tempo normal e vencer a disputa de pênaltis por 5 a 4.