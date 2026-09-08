Sergio Moro participa do Desfile Cívico-Militar em Curitiba e cumpre agenda de campanha

Pela manhã, o candidato ao governo do Paraná Sergio Moro participou do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Curitiba; à tarde teve compromisso em São Paulo às 15h.

O candidato ao governo do Paraná Sergio Moro (PL) participou na manhã desta segunda-feira (7) do Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro em Curitiba, segundo G1. Às 15h, ele teve um compromisso de campanha em São Paulo.

Agenda e regras da campanha

De acordo com o G1, a campanha eleitoral de 2026 teve início em 16 de agosto em todo o país, data a partir da qual os candidatos estão autorizados a pedir votos e realizar comícios, caminhadas, debates e divulgar propostas em rádio, TV e internet, seguindo as regras da Justiça Eleitoral.

Calendário eleitoral no Paraná

O primeiro turno das eleições de 2026 está marcado para 4 de outubro; o segundo turno, se necessário, está previsto para 25 de outubro, informou o G1. Ainda segundo G1, os partidos no Paraná definiram oito nomes na disputa pelo governo.