Corinthians x Rosario Central – 20/08 – CONMEBOL Libertadores 2026

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O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para o jogo entre Corinthians x Rosario Central, válida pela partida de volta das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2026, na quinta-feira (20), às 21h30.
A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração (enquanto houver ingressos disponíveis) as prioridades Acessibilidade e Fiel Torcedor.
INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS
ATENÇÃO: Sem biometria facial, sem ingresso – a compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria facial no site do Fiel Torcedor. Também só será permitida a compra de UM ingresso por CPF.
O acesso ao estádio será permitido APENAS com este novo procedimento.
Atente-se ao endereço correto do site para evitar golpes.
QUINTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H
Abertura para Não Pagantes e PCDs
Abertura check-in e venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.
SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 11H
Membros do Fiel Torcedor que adquiriram o Season Ticket.
SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 13H
SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H
SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 17H
SÁBADO, 15 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 11H
SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 11H
DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR
No confronto diante do Rosario Central, válido pela CONMEBOL Libertadores 2026, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 63%, os do plano Minha História e Meu Amor, 36% a 48%.
VALORES DE FACE DOS INGRESSOS POR SETOR
NORTE – R$ 100,00
SUL – R$ 120,00
LESTE SUPERIOR CORNER – R$ 140,00
LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 150,00
LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 170,00
LESTE INFERIOR CORNER – R$ 170,00
LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 190,00
LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 230,00
OESTE SUPERIOR – R$ 260,00
OESTE INFERIOR CORNER – R$ 340,00
OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 360,00
OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 390,00
INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA
– Pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com o maior tempo de antecedência possível, a fim de que neste momento, com o novo sistema da biometria facial, o procedimento seja realizado com calma para a eficácia prevista.
– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;
– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar;
Atenciosamente,
Sport Club Corinthians Paulista.
Tags: Futebol, Ingressos, Notícias
Fonte do Artigo
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