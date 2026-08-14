Corinthians x Rosario Central – 20/08 – CONMEBOL Libertadores 2026









O Sport Club Corinthians Paulista anuncia como se dará a venda de ingressos e a recepção do público na Neo Química Arena para o jogo entre Corinthians x Rosario Central, válida pela partida de volta das oitavas de final da CONMEBOL Libertadores 2026, na quinta-feira (20), às 21h30.





A abertura das vendas será realizada de forma escalonada, levando em consideração (enquanto houver ingressos disponíveis) as prioridades Acessibilidade e Fiel Torcedor.





INFORMAÇÕES SOBRE VENDA DE INGRESSOS









ATENÇÃO: Sem biometria facial, sem ingresso – a compra só será possível para quem já tiver realizado o cadastro completo, com todos os dados e a coleta da biometria facial no site do Fiel Torcedor. Também só será permitida a compra de UM ingresso por CPF.





O acesso ao estádio será permitido APENAS com este novo procedimento.





Atente-se ao endereço correto do site para evitar golpes.





QUINTA-FEIRA, 13 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H





Abertura para Não Pagantes e PCDs





Abertura check-in e venda de estacionamento para os proprietários adimplentes do plano Minha Cadeira, do Fiel Torcedor.





SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 11H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 80 pontos, independentemente do plano, e membros adimplentes do plano Meu Amor, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





Membros do Fiel Torcedor que adquiriram o Season Ticket.





SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 13H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 60 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 15H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 40 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





SEXTA-FEIRA, 14 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 17H





Abertura para todos os membros adimplentes do Fiel Torcedor que tenham a partir de 20 pontos, independentemente do plano, que poderão adquirir ingressos de todos os setores disponíveis para seu plano e realizar a compra do estacionamento pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





SÁBADO, 15 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 11H





Abertura para os demais membros adimplentes do Fiel Torcedor, que terão acesso à compra de ingressos e do estacionamento pela plataforma online https://www.fieltorcedor.com.br





SEGUNDA-FEIRA, 17 DE AGOSTO, A PARTIR DAS 11H





Abertura para torcedores em geral, que terão acesso à compra dos ingressos disponíveis em suas categorias pelo site https://www.fieltorcedor.com.br (mediante disponibilidade de ingressos).





DESCONTOS PARA FIEL TORCEDOR





No confronto diante do Rosario Central, válido pela CONMEBOL Libertadores 2026, membros do plano Minha Vida terão descontos de 27% a 63%, os do plano Minha História e Meu Amor, 36% a 48%.





VALORES DE FACE DOS INGRESSOS POR SETOR





NORTE – R$ 100,00

SUL – R$ 120,00

LESTE SUPERIOR CORNER – R$ 140,00

LESTE SUPERIOR LATERAL – R$ 150,00

LESTE SUPERIOR CENTRAL – R$ 170,00

LESTE INFERIOR CORNER – R$ 170,00

LESTE INFERIOR LATERAL – R$ 190,00

LESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 230,00

OESTE SUPERIOR – R$ 260,00

OESTE INFERIOR CORNER – R$ 340,00

OESTE INFERIOR LATERAL – R$ 360,00

OESTE INFERIOR CENTRAL – R$ 390,00









INFORMAÇÕES GERAIS SOBRE O ACESSO À NEO QUÍMICA ARENA





– Pedimos que os torcedores cheguem à Neo Química Arena com o maior tempo de antecedência possível, a fim de que neste momento, com o novo sistema da biometria facial, o procedimento seja realizado com calma para a eficácia prevista.

– Pedimos aos torcedores que privilegiem meios de pagamento sem contato (cartões) no interior da arena;

– Pedimos especial atenção no momento após a partida, evitando aglomerações nos portões de saída e aguardando em seu assento, se necessário, o momento oportuno de se retirar;

Clique aqui para verificar os itens proibidos de acesso ao estádio;

Clique aqui para saber mais sobre acessos aos estacionamentos da Neo Química Arena.

Clique aqui para acessar o vídeo de procedimentos de segurança em caso de evacuação do estádio





Atenciosamente,





Sport Club Corinthians Paulista.

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