Corpo de homem com mãos amarradas e perfurações é encontrado em área de mata na região rural de Contenda

Descoberta macabra em área rural de Contenda mobiliza autoridades locais e perícia criminal para investigação de possível crime violento

Um cenário de violência chocou a comunidade da região rural de Contenda, na Grande Curitiba, nesta segunda-feira (5). O corpo de um homem, que aparenta ter cerca de 35 anos, foi localizado em uma área de mata por um morador que passava pelo local.

Ao se deparar com a vítima, que estava caída embaixo de uma árvore, o popular acionou imediatamente a Guarda Municipal. Os agentes compareceram ao endereço indicado e confirmaram a veracidade da denúncia, realizando o isolamento da área para preservar vestígios cruciais para a investigação.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, o corpo apresentava sinais claros de agressão, incluindo perfurações pelo corpo e as mãos amarradas com uma fita, o que levanta suspeitas de um crime executado com requintes de crueldade.

Perícia e falta de identificação da vítima

Durante os trabalhos realizados pela perícia criminal no local do encontro do corpo, foi constatado que o homem não portava nenhum documento de identificação. Por esse motivo, a identidade da vítima permanece desconhecida até o momento.

Os peritos realizaram a análise das perfurações encontradas no cadáver. Esses dados técnicos serão fundamentais para o trabalho da Polícia Civil, que busca elucidar a dinâmica do caso e identificar a autoria do crime.

Trâmites legais e investigação em curso

Após a conclusão dos procedimentos de perícia no local, o corpo foi recolhido por uma equipe especializada e encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) de Curitiba. O órgão será responsável por realizar exames complementares que possam detalhar a causa da morte.

A Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o ocorrido. As autoridades buscam agora entender o que aconteceu antes da morte e se o caso possui relação com outros episódios de violência registrados recentemente na região metropolitana.

FAQ: Perguntas e respostas sobre o caso

1. Onde o corpo foi encontrado?

O corpo foi localizado em uma área de mata na região rural de Contenda, na Região Metropolitana de Curitiba.

2. Quais sinais de violência foram identificados na vítima?

Segundo a Banda B, a vítima apresentava perfurações pelo corpo e estava com as mãos amarradas com uma fita.

3. A vítima já foi identificada?

Não. O homem não portava documentos e, por isso, sua identidade ainda não foi confirmada pelos órgãos oficiais.

4. Qual a idade aproximada do homem?

A estimativa é de que a vítima tenha aproximadamente 35 anos.

5. Quem está investigando o crime?

A Polícia Civil está à frente das investigações para esclarecer as circunstâncias da morte e identificar os responsáveis.