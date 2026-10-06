Siate é acionado para atender acidente na Rua Noel Rosa, em Cascavel

Equipe do Siate foi chamada para ocorrência na Rua Noel Rosa; CGN informou que se desloca ao local e publicará mais informações e vídeo.

Segundo a CGN, socorristas do Siate foram acionados para atender um acidente de trânsito na Rua Noel Rosa, em Cascavel.

A CGN informou que está se deslocando ao local e que publicará, em instantes, mais informações e um vídeo sobre a ocorrência.

Deslocamento da equipe

A reportagem da CGN registra que a equipe do Siate já está a caminho do endereço indicado.

Aguardam-se atualizações

A CGN afirmou que divulgará informações complementares e um vídeo assim que chegar ao local.