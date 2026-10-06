Siate é acionado para atender acidente na Rua Noel Rosa, em Cascavel

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Segundo a CGN, socorristas do Siate foram acionados para atender um acidente de trânsito na Rua Noel Rosa, em Cascavel.
A CGN informou que está se deslocando ao local e que publicará, em instantes, mais informações e um vídeo sobre a ocorrência.
A reportagem da CGN registra que a equipe do Siate já está a caminho do endereço indicado.
A CGN afirmou que divulgará informações complementares e um vídeo assim que chegar ao local.