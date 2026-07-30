Corpo de turista holandês que faleceu após acidente em passeio do Macuco Safari nas Cataratas do Iguaçu é liberado para translado

Polícia Científica conclui identificação e libera corpo de turista holandês que morreu em acidente com embarcação no Parque Nacional do Iguaçu

O caso que chocou visitantes e moradores de Foz do Iguaçu teve um desdobramento importante nesta quinta-feira, dia 30. O corpo do jovem turista holandês Mark Lensink, de 25 anos, foi oficialmente identificado e liberado pelas autoridades paranaenses.

O rapaz estava em uma viagem de lazer com a família da noiva quando o passeio de barco, uma das atrações mais famosas da região, terminou em uma fatalidade. A notícia foi confirmada por meio de dados fornecidos pelo Consulado da Holanda e exames periciais realizados no Paraná, conforme informação divulgada pelo g1.

A seguir, entenda como as investigações estão sendo conduzidas e quais são os próximos passos das autoridades para esclarecer as causas desse acidente no Macuco Safari.

Detalhes sobre o acidente nas Cataratas

O acidente ocorreu por volta das 12h da última terça-feira, quando uma embarcação com oito pessoas a bordo virou durante o percurso nas águas do Parque Nacional do Iguaçu. O grupo era composto por seis turistas e dois tripulantes, sendo o piloto e o copiloto.

Após o barco virar, todos os ocupantes foram resgatados da água. Mark Lensink, infelizmente, sofreu uma parada cardiorrespiratória após o afogamento e, apesar dos esforços das equipes de socorro e atendimento hospitalar em Foz do Iguaçu, ele não resistiu.

Investigação sobre as causas da morte

Mesmo com a liberação do corpo, a Polícia Científica continua trabalhando intensamente na confecção do laudo oficial. Este documento será fundamental para determinar a causa exata da morte e será entregue à Polícia Civil, que conduz o inquérito policial.

Paralelamente, a Marinha do Brasil, por meio da Capitania Fluvial do Rio Paraná, iniciou um procedimento administrativo para apurar as circunstâncias e eventuais responsabilidades pelo incidente. O objetivo é garantir que todos os protocolos de segurança foram seguidos.

Posicionamento do Macuco Safari e órgãos reguladores

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, realizou uma vistoria na documentação da empresa e concluiu que a concessionária opera de forma regular. Como medida preventiva, as atividades do Macuco Safari foram suspensas por três dias.

Em nota oficial, a empresa lamentou profundamente a morte do jovem, que planejava se casar em setembro, e destacou que presta assistência total aos sobreviventes e familiares. A operadora reforçou seu compromisso com a segurança e a modernidade de sua frota.

Assistência consular e próximos passos

O Consulado-Geral do Reino dos Países Baixos em São Paulo acompanha de perto todo o desenrolar do caso. O órgão tem fornecido assistência contínua à família da vítima, que ainda não divulgou informações sobre o translado do corpo para a Holanda.

A comunidade turística de Foz do Iguaçu segue em luto pelo ocorrido, enquanto aguarda a conclusão das investigações que dirão o que realmente aconteceu durante o fatídico passeio pelas Cataratas do Iguaçu.

Perguntas Frequentes

O que causou a morte do turista no Macuco Safari?

O turista faleceu após sofrer uma parada cardiorrespiratória decorrente de afogamento, quando a embarcação em que estava virou durante o passeio.

A empresa Macuco Safari estava regular?

Sim, o ICMBio verificou a documentação e confirmou que a empresa opera de forma regular dentro do Parque Nacional do Iguaçu.

Houve outros feridos no acidente?

Oito pessoas estavam na embarcação. Todas foram resgatadas, mas duas precisaram de atendimento médico hospitalar em Foz do Iguaçu.

Quem está investigando o acidente?

A Polícia Civil investiga as circunstâncias criminais, enquanto a Marinha do Brasil apura as causas técnicas e eventuais responsabilidades náuticas.

As atividades do passeio continuam funcionando?

Não, o ICMBio determinou a suspensão das atividades do Macuco Safari por três dias a partir da última quarta-feira, dia 29.