Puppy Pilates e adoção de cachorros unem bem-estar e causa social em evento inédito no Centro Cívico

Uma experiência imersiva que combina a prática de exercícios físicos com a causa animal, promovendo saúde integral e transformação social no coração de Curitiba.

O último domingo foi marcado por um evento diferenciado que transformou o Centro Cívico em um polo de bem-estar, saúde e adoção de cachorros. A iniciativa buscou integrar o movimento corporal com a responsabilidade social.

O encontro foi idealizado para oferecer mais do que lazer aos participantes, funcionando como uma ferramenta de conscientização. A proposta destacou como o cuidado com o corpo e a mente pode caminhar lado a lado com a causa animal.

Conforme informações divulgadas pela Dreamis Incorporadora, o evento reuniu parceiros estratégicos para promover uma visão integrada sobre o que significa ter qualidade de vida hoje em dia.

O conceito do Puppy Pilates e as ativações de bem-estar

O ponto alto da programação foi o Puppy Pilates, uma atividade que encantou os visitantes ao permitir o contato direto com animais. A modalidade foi realizada em parceria com a Track & Field e a comunidade Cultiva Bem-Estar.

Além do exercício, o público pôde desfrutar de diversas estações de cuidado pessoal. Sessões de sound healing com Vladimir Ovidio Salis ofereceram momentos de relaxamento profundo através de frequências sonoras específicas.

O evento também contou com estações dedicadas ao cuidado com a pele e maquiagem profissional. O ambiente foi embalado pelo som da DJ Sabrina Bybii, que garantiu uma atmosfera leve e acolhedora durante todo o dia.

Impacto social e o papel da adoção responsável

O coração do evento foi a presença da Associação Adote um Vira-lata. O objetivo principal foi conectar cães resgatados a potenciais tutores, facilitando o processo de adoção responsável por meio de preenchimento de fichas no local.

Segundo Daniel Pizzatto, diretor executivo da Dreamis, a iniciativa reflete uma convicção profunda sobre a responsabilidade corporativa. Ele afirma que o bem-estar não é isolado e integra saúde física, mental e emocional.

A convergência de marcas de nutrição saudável, como Moka Clube e Matcha Atelier BR, reforçou que o evento buscou oferecer uma experiência completa, unindo nutrição, movimento e propósito social.

Sinergia entre espaços e valores de vida

A escolha da Casa Dreamis e do decorado do Tauá como palco não foi por acaso. O empreendimento, que será lançado em 2025 no Juvevê, foi projetado com áreas pensadas para a contemplação e o movimento.

A ideia é que os espaços comuns dos futuros moradores estimulem a mesma integração vista no evento. A proposta é materializar, desde a construção, a visão de que o lar deve ser um ambiente de conexão.

A parceria entre diferentes empresas demonstrou que, quando há alinhamento de propósitos, é possível realizar ações que geram um impacto positivo real na comunidade local e na vida dos animais.

Perguntas Frequentes sobre o evento

O que é o Puppy Pilates? É uma modalidade de exercício que incorpora a presença de filhotes, promovendo interação e relaxamento durante a prática física.

Qual a importância da adoção responsável em eventos assim? O evento facilita o encontro entre animais resgatados e famílias, garantindo que o processo de adoção seja consciente e seguro.

Quais marcas participaram da ação? O evento contou com nomes como Track & Field, Kapazi, Dreamis, Korres, Servopa e diversos parceiros do setor de alimentação saudável.

O evento terá outras edições? A proposta de integrar bem-estar e responsabilidade social faz parte da visão da Dreamis, que busca promover ações de impacto contínuo.

Como posso adotar um animal caso não tenha participado? Você pode entrar em contato diretamente com a Associação Adote um Vira-lata, que realiza o trabalho de intermediação de adoções durante todo o ano.