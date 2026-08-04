Cresol expande crédito rural do Sudoeste do Paraná para todo o Brasil e celebra 31 anos de impacto no cooperativismo financeiro

Da origem no Sudoeste paranaense à liderança nacional, a Cresol transforma o cooperativismo em motor de desenvolvimento para milhares de produtores rurais

A trajetória de sucesso da Cresol começou de forma humilde no Sudoeste do Paraná, onde um grupo de agricultores decidiu unir forças para criar uma alternativa financeira mais justa. O que nasceu em Francisco Beltrão e Dois Vizinhos, em 1995, hoje se tornou uma referência nacional em cooperativismo financeiro.

Ao completar 31 anos de história, a instituição não apenas sobreviveu ao tempo, mas cresceu de forma acelerada, mantendo o foco em seus pilares fundamentais. O objetivo central sempre foi garantir que a cooperação fosse o caminho para o desenvolvimento das comunidades onde a cooperativa atua.

Conforme informações divulgadas pela própria instituição, a Cresol alcançou a marca de mais de 1 milhão de cooperados e uma rede de 1.050 agências espalhadas por 20 estados brasileiros, consolidando seu papel vital no crédito rural nacional.

Crescimento acelerado e solidez financeira

A expansão da cooperativa não foi por acaso. Nos últimos sete anos, a instituição registrou um crescimento médio de 30%, fruto de uma estratégia que equilibra inovação, segurança financeira e muita solidez. Esse desempenho permitiu que a cooperativa se tornasse a maior operadora de recursos do BNDES para pessoas físicas no país.

Em 2025, a marca atingiu números impressionantes, com mais de R$ 8,7 bilhões liberados em 103 mil operações. Esse volume de recursos demonstra a confiança que os produtores depositam na Cresol para financiar suas atividades e expandir seus negócios no campo.

O impacto do crédito rural na economia

O crédito rural é a espinha dorsal da atuação da Cresol, que já repassou mais de R$ 64 bilhões ao longo de sua existência. Desse total, R$ 43,9 bilhões foram destinados especificamente para custeio, sendo que o Pronaf, voltado à agricultura familiar, recebeu R$ 37 bilhões.

Os números do Plano Safra 2025/2026 superaram todas as expectativas, chegando a R$ 16,8 bilhões em recursos liberados. Esse montante representa um crescimento de 40,4% em relação ao ano anterior, atendendo 115,6 mil operações com um ticket médio de R$ 145,6 mil.

Foco no fortalecimento da agricultura familiar

A estratégia da Cresol permanece alinhada às necessidades reais do produtor. Além das linhas do Pronaf, que liberaram R$ 6,9 bilhões, o Pronamp também teve destaque, com R$ 4,2 bilhões destinados ao financiamento de médios produtores rurais em todo o território nacional.

Essa capacidade de atender diferentes perfis de cooperados, desde o pequeno agricultor familiar até o médio produtor, faz com que a cooperativa continue sendo um braço essencial para o desenvolvimento rural brasileiro, sempre mantendo a proximidade com o campo.

FAQ: Perguntas frequentes sobre a Cresol

1. Quantos anos a Cresol tem de atuação? A instituição completou 31 anos de trajetória, tendo sido fundada em 1995 no Sudoeste do Paraná.

2. Qual o volume total de crédito rural já repassado pela cooperativa? A Cresol já repassou mais de R$ 64 bilhões em crédito rural ao longo de sua história.

3. Em quantos estados a Cresol está presente hoje? A cooperativa possui uma rede de 1.050 agências distribuídas em 20 estados do Brasil.

4. A Cresol trabalha com recursos do BNDES? Sim, a instituição é atualmente a maior operadora de recursos do BNDES para pessoas físicas no Brasil.

5. Qual o foco principal das linhas de crédito da cooperativa? O foco principal é o fortalecimento da agricultura familiar e dos médios produtores, com grande destaque para as linhas Pronaf e Pronamp.