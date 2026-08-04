Deltan Dallagnol oficializa candidatura ao Senado pelo Paraná em nova estratégia do Partido Novo para 2026

O Partido Novo oficializou a candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado pelo Paraná durante convenção partidária realizada no último sábado em Curitiba.

O cenário político paranaense ganhou um novo capítulo com a confirmação de Deltan Dallagnol como nome do Partido Novo para a disputa ao Senado. O anúncio ocorreu durante a convenção oficial da legenda, movimentando as articulações para as próximas eleições.

O ex-deputado federal e ex-procurador do Ministério Público Federal, figura central na Operação Lava Jato, busca retomar sua trajetória legislativa após ter tido o mandato cassado em 2023. O tema, que ainda gera debates jurídicos, segue como um ponto central de sua narrativa política.

Conforme informações divulgadas sobre o evento em Curitiba, o lançamento da candidatura de Deltan Dallagnol visa consolidar uma frente de oposição no estado, integrando esforços de partidos como o PL e o Podemos.

O projeto político e a oposição ao PT

Durante seu discurso após a convenção, o candidato enfatizou que seu objetivo é transformar o Paraná em uma espécie de fortaleza contra a corrupção. Ele destacou que a intenção é atuar como uma barreira ao Partido dos Trabalhadores, promovendo valores de direita.

O candidato afirmou, segundo o relato da convenção, que deseja levar justiça para Brasília e para o Brasil, reafirmando sua postura crítica ao atual governo federal. A aliança com outras legendas reforça a intenção de criar um bloco robusto para a disputa estadual.

Trajetória marcada pela Lava Jato

A carreira de Deltan Dallagnol é indissociável de sua atuação no Ministério Público Federal, onde coordenou a força-tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba a partir de 2014. Sua gestão foi marcada por números expressivos e controvérsias políticas.

Dados do MPF indicam que, durante o período sob sua liderança, 543 pessoas foram denunciadas em 217 acusações criminais, resultando em 166 condenações judiciais. Entre os episódios mais memoráveis, destaca-se a apresentação em PowerPoint de 2016, que acusou o ex-presidente Lula de crimes de corrupção.

Desafios eleitorais e próximos passos

Após a definição em convenção, o próximo passo para a candidatura de Deltan Dallagnol é o registro oficial no Tribunal Superior Eleitoral, que deve ser concluído até 15 de agosto. A partir daí, a campanha eleitoral ganha contornos definitivos em todo o país.

O Paraná terá um papel estratégico nas eleições, já que o eleitorado votará para cargos como presidente, governador, deputados e duas vagas para o Senado. Dallagnol, que já foi o deputado federal mais votado do estado em 2022, testa agora sua força política em um novo pleito.

Perguntas frequentes sobre a candidatura

Quem oficializou a candidatura de Deltan Dallagnol? O Partido Novo confirmou o nome do ex-procurador durante convenção realizada em Curitiba.

Qual o principal foco da campanha de Dallagnol? O candidato declarou que busca construir uma fortaleza contra a corrupção e o PT no Paraná.

Qual a experiência jurídica do candidato? Ele é formado em Direito, mestre pela Harvard Law School e foi procurador da República entre 2003 e 2021.

O que aconteceu com o mandato anterior de Deltan? Ele teve o registro de candidatura cassado em 2023, o que gerou debates intensos sobre sua elegibilidade.

Quando começam as campanhas eleitorais? A campanha eleitoral começa oficialmente no dia 16 de agosto, logo após o prazo final de registro dos candidatos no TSE.