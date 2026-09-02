🚨 CRIANÇA FILMA MÃE SENDO AGREDIDA PELO PAI E PEDE AJUDA PELAS REDES NO PARANÁ

Uma criança registrou em vídeo o momento em que a própria mãe era agredida pelo pai e publicou as imagens nas redes sociais em um pedido desesperado por ajuda.

O vídeo chamou a atenção e mobilizou a Guarda Civil Municipal de Jaguariaíva, nos Campos Gerais do Paraná. Os agentes foram até o endereço indicado e encontraram a vítima, as crianças e o suspeito.

Segundo a GCM, a mulher relatou sofrer agressões constantes e afirmou que a violência havia se intensificado nos últimos dias. Ela também contou que o companheiro teria tentado sufocá-la com um travesseiro durante a madrugada.

Ainda conforme o relato, um dos filhos, de apenas 6 anos, também teria sido agredido fisicamente. O homem também teria feito ameaças de morte contra a mulher e os filhos.

Os envolvidos foram encaminhados para atendimento médico e, posteriormente, à Delegacia da Polícia Civil. O suspeito foi encaminhado ao sistema penitenciário.

📌 O caso chama atenção para a importância de denunciar situações de violência doméstica e proteger crianças que acabam presenciando ou sendo vítimas das agressões.

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