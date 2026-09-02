Festival Favela Gourmet reúne 40 estabelecimentos em comunidades do Rio na segunda edição

A segunda edição do Festival Favela Gourmet tem início nesta sexta-feira (4) nas comunidades da Rocinha e Vidigal, na zona sul do Rio de Janeiro. O evento contará com a participação de cerca de 40 bares, restaurantes e lanchonetes locais, reunindo moradores, turistas e profissionais do setor para celebrar a gastronomia, o empreendedorismo e o turismo na região.

Segundo informações divulgadas pelo projeto Na Favela Turismo, liderado pelo empreendedor Renan Monteiro, a expectativa é receber aproximadamente 5 mil visitantes até o encerramento do festival, previsto para o dia 11 de setembro.

Ampliação e novas categorias de premiação

Diferentemente da primeira edição em 2025, quando participaram 14 estabelecimentos, este ano o número de participantes quase triplicou, ampliando a representatividade gastronômica das comunidades. Além disso, a premiação foi ampliada para contemplar sete vencedores em distintas categorias.

Entre os prêmios, estão valores que variam de R$ 500 a R$ 2 mil para categorias como Melhor Comida, Melhor Bebida, Melhor Revelação e reconhecimento a guias turísticos que mais visitarem restaurantes ou atraírem turistas para o evento. A premiação, segundo Renan Monteiro, visa fortalecer o turismo local e o desenvolvimento dos negócios associados.

Impacto econômico e social nas comunidades

Na edição anterior, o movimento nos estabelecimentos participantes cresceu cerca de 35%, com 3,2 mil votos registrados na votação feita por QR Code. O engajamento também aumentou nas redes sociais, ampliando a visibilidade e destacando o potencial econômico e cultural da Rocinha e do Vidigal.

O evento vai além da gastronomia, promovendo um ambiente propício para o fortalecimento dos pequenos negócios, que recebem suporte do Sebrae Rio para ampliar sua capacidade produtiva. Renan Monteiro destaca a intenção de transformar o festival em um impulsionador da rota turística das comunidades por meio da gastronomia.

Histórias locais que revelam inovação e resistência

Exemplo do impacto do festival é Verônica Batista de Oliveira, moradora do Vidigal e proprietária da cafeteria Flor de Baunilha, que participou da primeira edição com suas receitas de café da manhã. Após anos atuando na produção de doces, Verônica criou um ambiente acolhedor na cafeteria para oferecer uma experiência diferenciada aos clientes, fortalecendo o vínculo com a comunidade.

Este ano, ela apresenta croissants nas versões salgadas e doces, ressaltando a diversidade culinária que o festival favorece e o protagonismo feminino no empreendedorismo local.

Participação e programação

A premiação final será realizada no dia 11 de setembro, encerrando a semana de celebração à gastronomia e ao empreendedorismo local.