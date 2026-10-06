Crianças enfrentam snipers e morteiros para ir à escola em Taiz, no Iêmen

Alunos caminham por encosta próxima a posições houthi; Unicef diz que cerca de 3,2 milhões de crianças já estavam fora da escola antes da escalada do conflito no mês anterior

Em Taiz, no sudoeste do Iêmen, crianças percorrem diariamente uma trilha de montanha para chegar a uma escola situada na beira de um vale que funciona como linha de frente entre forças leais ao governo reconhecido internacionalmente e posições houthi.

Uma aluna de 10 anos, identificada como Rafeef, disse que precisa caminhar com as costas voltadas para os snipers que ocupam a encosta oposta. "Tenho medo", afirmou.

Risco cotidiano nas imediações da escola

O professor Abdel Raqeeb al-Obaidi levou a reportagem ao telhado da escola para mostrar o que ele descreveu como acampamentos militares, quartéis e posições de atiradores houthi nas montanhas vizinhas. Um assessor de segurança que acompanhava a equipe recomendou que voltassem para dentro do prédio por estarem visíveis a partir das posições adversárias.

O professor afirmou que a escola já foi alvo de disparos. “A situação pode explodir a qualquer momento enquanto estamos na sala de aula ou dormindo, ou estamos na escola ou estamos na rua. Não sabemos como será o nosso futuro nem como será o amanhã”, disse Abdel Raqeeb.

Vítimas de morteiros e relatos de hospitais

Em um hospital próximo, profissionais mostraram os efeitos dos ataques. No Al-Rawdah Hospital, uma enfermeira chamada Ikram Shamsan segurou um par de sandálias pequenas manchadas de sangue que, segundo a equipe, pertenciam a Ahmed, um menino de três anos morto por estilhaços de um morteiro que atingiram seu peito. “O que esta criança ou sua família fez de errado?”, perguntou a enfermeira.

Outra vítima foi Amjad, de 11 anos, atingido por estilhaços no pulmão e no abdome e internado em estado crítico. Sua mãe chegou ao hospital cerca de oito horas depois da admissão, após viagem desde a aldeia onde vivem. Médicos realizaram cirurgia, mas descreveram o quadro como grave.

Contexto do conflito e deslocamento

De acordo com a Unicef, cerca de 3,2 milhões de crianças no Iêmen já estavam fora da escola antes da escalada do conflito no mês anterior. Moradores disseram à BBC que, nas últimas semanas, os houthi fecharam uma rota vital que liga Taiz a Aden, o que teria permitido que a cidade ficasse cercada em termos práticos. Alguns Residents afirmaram também que forças do governo fizeram ganhos em outras áreas, retomando pontos estratégicos no estreito de Bab al-Mandeb e lançando uma ofensiva para tentar retomar Control da capital, Sanaa.

Moradores relatam casas abandonadas e deslocamento interno na encosta, e há relatos de pessoas baleadas por atiradores em bairros próximos à escola. Professores, pais e profissionais de saúde citam medo permanente diante dos ataques que atingem civis, inclusive crianças.

Fonte: reportagem da BBC por Nawal Al-Maghafi, publicada em 6 de outubro de 2026.