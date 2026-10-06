Mulher com 14 facadas é encontrada em carro em Piraí do Sul; homem foi preso

Vítima de 35 anos afirmou que foi atacada pelo homem que estava com ela; suspeito de 48 anos disse que ocorreu tentativa de assalto

Uma mulher de 35 anos foi encontrada esfaqueada dentro de um carro em uma estrada rural de Piraí do Sul, nos Campos Gerais do Paraná. Ela recebeu 14 facadas e permanece internada em estado gravíssimo, segundo a investigação.

O homem de 48 anos que estava com ela foi preso em flagrante. As versões sobre o que ocorreu divergem: a vítima acusou o companheiro pelo ataque e negou que tenha sido assaltada; ele afirmou que ambos sofreram uma tentativa de assalto.

O que se sabe sobre o crime

O caso ocorreu entre sábado (3) e domingo (4). Ao ser socorrida, a mulher estava consciente e, antes de ser entubada, informou aos socorristas e a um Polícia o nome do homem que a acompanhava, dizendo que foi atacada por ele e negando que um desconhecido a tivesse esfaqueado.

Conforme apurado pela polícia, o veículo foi encontrado na estrada rural e os pertences da vítima — incluindo o celular e uma caixa de joias — permaneceram dentro do carro, o que, segundo os investigadores, não corrobora a versão de roubo.

Versões conflitantes

O suspeito foi localizado depois no centro da cidade. Segundo o delegado Jairo Luiz Duarte de Camargo, ele apresentou uma versão em que teria oferecido carona a outro homem, que então teria esfaqueado a vítima e o agredido. A polícia aponta contradições no depoimento do suspeito e afirma que a narrativa não bate com as evidências apuradas.

O homem alegou também que levaram o celular dele, mas os agentes não localizaram esse aparelho no local dos fatos; o celular da vítima, por sua vez, foi apreendido dentro do veículo.

Investigação e antecedentes

O homem de 48 anos foi preso em flagrante e teve a prisão convertida em preventiva. A Polícia Civil trata o caso como tentativa de feminicídio e apura a relação entre os envolvidos para confirmar se eram namorados.

De acordo com o delegado, o suspeito já havia sido condenado anteriormente por porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas e violência doméstica contra outra vítima; ele estava em liberdade havia cerca de dois anos.

Até a publicação desta reportagem, a vítima permanecia internada e, por isso, não pôde ser novamente ouvida pela Polícia Civil.