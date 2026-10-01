Cristiano Ronaldo deixa concentração da seleção de Portugal após polêmica com técnico Jorge Jesus

Cristiano Ronaldo decide deixar a seleção de Portugal após declarações contundentes do técnico Jorge Jesus sobre o planejamento para a Liga das Nações

O atacante Cristiano Ronaldo, maior artilheiro da história da seleção portuguesa, deixou a concentração da equipe em Copenhague, na Dinamarca, nesta quarta-feira (30). A decisão ocorreu poucas horas após uma entrevista coletiva do técnico Jorge Jesus, que gerou um forte atrito nos bastidores da equipe nacional.

Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o jogador tomou a atitude de abandonar o grupo antes do confronto contra os dinamarqueses pela terceira rodada da Liga das Nações. O clima de tensão já era notável desde a partida anterior, quando o atleta demonstrou irritação ao não ser aproveitado contra a Noruega.

A saída de CR7 foi confirmada tanto pelo próprio jogador, por meio de suas redes sociais, quanto pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

O estopim: Divergência sobre planejamento e minutagem

O desconforto entre o treinador e o jogador tornou-se público durante a coletiva de imprensa. Jorge Jesus, que assumiu o comando da seleção recentemente, explicou que o planejamento para o atleta de 41 anos envolvia um controle de carga rigoroso, prática que já era adotada quando ambos trabalharam juntos no Al-Nassr, na Arábia Saudita.

O treinador foi enfático ao declarar: