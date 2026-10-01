WhatsApp libera novas ferramentas de controle parental no Brasil para proteger Adolescente

O WhatsApp implementou novas diretrizes para o controle parental no Brasil, permitindo que responsáveis acompanhem e limitem as atividades de Adolescente na plataforma.

A Meta, empresa proprietária do WhatsApp, anunciou nesta quarta-feira (30) a liberação de novos recursos voltados para a segurança de usuários jovens. A iniciativa visa dar mais autonomia para pais e responsáveis na gestão da experiência digital dos filhos.

As ferramentas permitem um acompanhamento mais próximo sem violar a privacidade das comunicações. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, o conteúdo das conversas e chamadas permanece protegido pela criptografia de ponta a ponta.

Abaixo, detalhamos como funcionam esses novos mecanismos de proteção e o passo a passo para realizar a vinculação das contas entre pais e Adolescente.

Funcionalidades de monitoramento e proteção

Os responsáveis agora podem definir quem tem permissão para visualizar a foto de perfil do jovem e quem pode adicioná-lo a grupos. O sistema envia notificações automáticas quando o adolescente é inserido em grupos, sai deles ou quando um grupo recebe muitos novos integrantes.

Segurança e conformidade com o Estatuto Digital

Todas as alterações nas configurações de segurança exigem a utilização de um PIN, que deve ser definido exclusivamente pelo responsável. Essa camada extra de proteção impede que as restrições sejam modificadas sem autorização prévia.

A implementação dessas regras acompanha o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente, criado há um ano, que estabelece normas para ambientes digitais. A legislação exige mecanismos que averiguem a idade e bloqueiem conteúdos impróprios para menores de idade.

Como configurar o controle parental

Para ativar a proteção, o processo deve ser iniciado no celular do adolescente. No aparelho do jovem, o usuário deve selecionar a opção criar uma conta gerenciada por pai, mãe ou responsável durante a configuração inicial do WhatsApp, inserindo os dados solicitados.

Após esse passo, o responsável deve utilizar o seu próprio celular para ler o QR Code exibido no aparelho do adolescente. Após confirmar que é um adulto e criar um PIN de seis dígitos, a vinculação será concluída e as restrições estarão ativas.

Perguntas Frequentes

1. O controle parental permite ler as conversas do adolescente?

Não. A Meta ressalta que o conteúdo das mensagens e chamadas continua privado e protegido por criptografia de ponta a ponta.

2. Quais dados são necessários para a vinculação?

É preciso informar o número de telefone, a data de nascimento e a idade do adolescente durante a criação da conta gerenciada.

3. O que acontece se o adolescente sair de um grupo?

O responsável receberá uma notificação no seu próprio dispositivo avisando sobre a saída do jovem do grupo de mensagens.

4. É possível limitar o uso de Inteligência Artificial?

Sim. Os responsáveis podem escolher entre a experiência padrão para maiores de 13 anos ou uma opção mais rigorosa com conteúdo limitado.

5. Quem define o PIN de segurança?

O PIN de seis dígitos deve ser definido e gerenciado pelo responsável, garantindo que as configurações de controle não sejam alteradas pelo menor.