Cristiano Ronaldo e Espanha em campo: veja agenda da Copa desta quinta (2)

Os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 estão chegando ao fim, mas o penúltimo dia da fase ainda reserva aquele que era apontado como o confronto mais aguardado: Portugal x Croácia.

Antes disso, Espanha e Áustria se enfrentam em Los Angeles, em uma partida que pode marcar o fim da sequência de campanhas decepcionantes da seleção espanhola desde a conquista do título mundial, em 2010.

Fechando o dia, Suíça x Argélia marca o retorno dos jogos na madrugada para o público brasileiro, mas também a última partida nesse horário neste Mundial. A partir das oitavas de final, todos os confrontos serão disputados em horários mais cedo no Brasil.

Agenda da Copa do Mundo desta quarta-feira (1º)