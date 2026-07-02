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Cristiano Ronaldo e Espanha em campo: veja agenda da Copa desta quinta (2)

Cristiano Ronaldo e Espanha em campo: veja agenda da Copa desta quinta (2)

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Cristiano Ronaldo e Espanha em campo: veja agenda da Copa desta quinta (2)
Cristiano Ronaldo comemora gol contra o Uzbequistão  • Foto: Divulgação/ Fifa

Os 16-avos de final da Copa do Mundo de 2026 estão chegando ao fim, mas o penúltimo dia da fase ainda reserva aquele que era apontado como o confronto mais aguardado: Portugal x Croácia.

Antes disso, Espanha e Áustria se enfrentam em Los Angeles, em uma partida que pode marcar o fim da sequência de campanhas decepcionantes da seleção espanhola desde a conquista do título mundial, em 2010.

Fechando o dia, Suíça x Argélia marca o retorno dos jogos na madrugada para o público brasileiro, mas também a última partida nesse horário neste Mundial. A partir das oitavas de final, todos os confrontos serão disputados em horários mais cedo no Brasil.

Agenda da Copa do Mundo desta quarta-feira (1º)

  • Espanha x Áustria, às 16h (de Brasília), em Los Angeles
  • Portugal x Croácia, às 20h (de Brasília), em Toronto
  • Suíça x Argélia, às 00h (de Brasília), em Vancouver

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Corinthia Mes

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