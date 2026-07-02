Hoje é dia de vestir a camisa e torcer pelo Brasil!Informamos que o Supermerca…

🇧🇷💚 Hoje é dia de vestir a camisa e torcer pelo Brasil!

Informamos que o Supermercado Boniatti Speciale estará fechado durante a partida, a partir das 14h.

⚽ Assim que o jogo terminar, retornaremos com nosso atendimento normal para receber você com toda a qualidade de sempre.

Agradecemos a compreensão e desejamos uma excelente torcida! Vamos juntos mostrar a força do Brasil! 💛💚

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Corinthia Mes