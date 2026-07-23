Cruzeiro vence Internacional no Beira-Rio e ‘dorme’ na sétima posição do Brasileirão

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Internacional e Cruzeiro retomaram da pausa para a Copa do Mundo com um show de intensidade, mas Kaio Jorge e Matheus Pereira comandaram a vitória dos mineiros no Beira-Rio, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro, em confronto da dupla que tenta se afastar da berlinda no segundo semestre. No final, Carbonero ainda descontou para o Colorado.
A vitória provisoriamente tirou o Cruzeiro do 13º lugar, subindo para o sétimo lugar, agora com 27 pontos. Ainda com 21 pontos, o Internacional segue em 14º, somente um ponto a mais que o Vasco, que abre o Z-4.
O time gaúcho começou o jogo em cima, mas com Alerrandro e Villagra chutando fora. A intensidade do retorno pós-Copa do Mundo também tomou conta do Cruzeiro, que respondeu com Gabriel Pec chutando em cima de Anthoni e Mercado salvando em cima da linha, após sobra de Kaio Jorge. Aproveitando o agito dos primeiros minutos, Bernabei ainda teve mais uma chance, mas chutou fora.
O primeiro a aproveitar foi Kaio Jorge, aos 11, recebendo de Fagner, que emendou lançamento ao tentar cortar na defesa, e o atacante ficou cara a cara para tirar de Anthoni e abrir 1 a 0. O empate não saiu por muito pouco, quando Otávio saiu mal do gol e a bola caiu nos pés de Alerrandro, mas Jonathan Jesus se atirou no gramado pra salvar no último instante.
O Internacional teve outra chance após finalização desviada de Carbonero, que sobrou pra Luiz Felipe completar à queima-roupa, mas o lateral carimbou a trave de Otávio.
Na segunda etapa, Pezzolano colocou Matheus Bahia e Victor Gabriel para renovar a linha de defesa, mas manteve os três zagueiros. Mesmo assim, Sinisterra recebeu livre na grande área pra fazer o segundo, mas Anthoni salvou. Pec tentou mais uma vez, mas errou o alvo. Rapidamente, o treinador gaúcho percebeu seu time atordoado em campo.
A situação ainda piorou para o Internacional aos 13 minutos, quando Victor Gabriel recebeu cartão vermelho direto por um carrinho duríssimo em Gabriel Pec. Mesmo depois de conceder a vantagem no lance, o árbitro Flávio Rodrigues de Souza paralisou o jogo e tirou o zagueiro de campo.
Com vantagem também no número de jogadores, o Cruzeiro não demorou a ampliar: Fagner cruzou rasteiro da esquerda, Matheus Pereira recebeu, tirou três marcadores com um giro de corpo fatal, e bateu rasteiro pra fazer 2 a 0, aos 18 minutos.
Na reta final, tudo parecia decidido, mas o Inter continuava tentando chegar. Bruno Henrique chutou fora, enquanto Carbonero aproveitou sobra na tentativa de Matheus Bahia e saiu na cara de Otávio, cavando por cima do goleiro para diminuir a diferença para 2 a 1.
O Internacional abre a 20ª rodada no sábado, às 18h30, visitando o Athletico na Arena da Baixada, enquanto o Cruzeiro recebe o Botafogo no Mineirão, domingo, às 16h.
FICHA TÉCNICA
INTERNACIONAL 1 X 2 CRUZEIRO
INTERNACIONAL – Anthoni; Félix Torres, Mercado (Victor Gabriel) e Maripán; Bruno Gomes (Aguirre), Villagra (Paulinho), Bernabei e Luiz Felipe (Matheus Bahia); Carbonero, Alerrandro (Bruno Henrique) e Vitinho. Técnico: Paulo Pezzolano.
CRUZEIRO – Otávio; Fagner (William), Fabrício Bruno, Jonathan Jesus e Gabriel Rojas; Matheus Henrique, Gerson (Wanderson) e Matheus Pereira; Gabriel Pec (Bruno Rodrigues), Kaio Jorge (Villarreal) e Sinisterra (Lucas Silva). Técnico: Artur Jorge.
GOLS – Kaio Jorge, aos 11 minutos do primeiro tempo. Matheus Pereira, aos 11, e Carbonero, aos 37 minutos do segundo tempo.
CARTÕES AMARELOS – Bernabei (Internacional); Gerson, Fagner, Matheus Pereira, Jonathan Jesus, Matheus Henrique e Lucas Silva (Cruzeiro).
CARTÃO VERMELHO – Victor Gabriel (Internacional).
ÁRBITRO – Flávio Rodrigues de Souza (SP).
RENDA – R$ 238.117,00.
PÚBLICO – 12.266 torcedores.
LOCAL – Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
CRÉDITOS E LINK DO ARTIGO
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