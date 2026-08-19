CazéTV: Dona do canal exibe Champions e Inglês em Portugal – 19/08/2026 – Painel S.A.

A LiveModeTV, primeiro canal internacional da LiveMode, operadora da CazéTV no Brasil, vai transmitir de graça, em Portugal, jogos da Champions League e da Premier League pelo YouTube. O acordo foi fechado com a DAZN no país europeu e vai permitir a exibição de um jogo por rodada de cada competição.

A operação internacional da companhia tem Cristiano Ronaldo como sócio.

A Premier League, como é chamado o Campeonato Inglês da primeira divisão, começa nesta sexta-feira (21). A Champions League, o principal torneio de clubes do planeta, está nos playoffs qualificatórios, o último passo antes da fase de grupos.

A LiveModeTV foi lançada neste ano como parte da estratégia internacional da LiveMode. A empresa ganhou projeção no mercado português com a transmissão da Copa do Mundo deste ano.

A LiveMode foi fundada em 2017 por Edgar Diniz e Sergio Lopes, ex-sócios do canal Esporte Interativo. Em outubro de 2022, a empresa adquiriu os direitos de transmissão em mídias digitais da Copa do Mundo, ficando responsável pelo streaming FIFA+, além de transmitir jogos em um canal no YouTube.

Segundo a companhia, a parceria com a DAZN amplia a oferta de futebol internacional da LiveModeTV e marca um novo passo na estratégia da LiveMode de levar a outros mercados seu modelo de transmissão de eventos esportivos, com acesso gratuito e distribuição em plataformas digitais.