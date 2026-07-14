Cuộc Đua Nghẹt Thở Đến Premier League: Bản Lĩnh Nhà Vua Và Những Giọt Nước Mắt Đắng Cay

Giải Hạng Nhất Anh (EFL Championship) luôn được mệnh danh là giải đấu khốc liệt bậc nhất hành tinh. Không chỉ vì lịch thi đấu dày đặc 46 vòng, mà còn bởi cái giá của tấm vé thăng hạng lên chơi tại Premier League trị giá hàng trăm triệu bảng. Mùa giải 2025/2026 vừa khép lại mang theo kịch bản điên rồ nhất, nơi bản lĩnh của nhà vô địch được khẳng định và những gã khổng lồ sa cơ phải nếm mùi cay đắng rơi xuống vực sâu.

Để không bỏ lỡ bất kỳ biến động nào về thứ hạng, điểm số cũng như phong độ của các đội bóng nước Anh, người hâm mộ có thể truy cập ngay bảng thứ hạng của efl championship được cập nhật liên tục và chính xác nhất.

1. Bản Lĩnh Nhà Vua Gọi Tên Coventry City Và Sự Trỗi Dậy Của Ipswich Town

Mùa giải năm nay chứng kiến sự thống trị tuyệt đối của Coventry City. Theo dữ liệu chính thức từ ban tổ chức EFL, Coventry City đã xuất sắc lên ngôi vương với 95 điểm sau 46 vòng đấu. Sức mạnh của nhà vô địch được thể hiện rõ qua hàng công siêu hạng khi họ nã vào lưới các đối thủ tới 97 bàn thắng (đạt hiệu suất khủng khiếp 2.1 bàn/trận). Trận thắng hủy diệt 7-1 trước Queens Park Rangers vào ngày 23/8/2025 chính là lời khẳng định đanh thép cho sức mạnh của thầy trò HLV Coventry City.

Bên cạnh đó, Ipswich Town cũng có một mùa giải thăng hoa không kém khi cán đích ở vị trí Á quân với 84 điểm, chính thức giành tấm vé thăng hạng trực tiếp thứ hai lên chơi tại Ngoại hạng Anh mùa sau.

Bảng xếp hạng Top 6 EFL Championship (Nguồn: Sky Bet / EFL chính thức)

Hạng Đội bóng Số trận Thắng Hòa Thua Bàn thắng Bàn thua Hiệu số Điểm Kết quả 1 Coventry City 46 28 11 7 97 45 +52 95 Vô địch / Lên hạng 2 Ipswich Town 46 23 15 8 80 47 +33 84 Á quân / Lên hạng 3 Millwall 46 24 11 11 64 49 +15 83 Đá Play-off 4 Southampton 46 22 14 10 82 56 +26 80 Đá Play-off 5 Middlesbrough 46 22 14 10 72 47 +25 80 Đá Play-off 6 Hull City 46 21 10 15 70 66 +4 73 Lên hạng (Thắng Play-off)

Lưu ý: Hull City là đội bóng đã xuất sắc vượt qua loạt trận Play-off cân não để giành tấm vé thứ 3 lên chơi tại Premier League.

2. Nỗi Đau Tột Cùng: Cựu Vương Ngoại Hạng Anh Rớt Hạng Thảm Hại

Nếu như nhóm đầu ăn mừng trong vinh quang thì ở cuối bảng xếp hạng, một cơn địa chấn thực sự đã xảy ra. Leicester City – nhà cựu vô địch Premier League 2015/16 đình đám một thời – đã phải đón nhận thảm kịch rớt xuống giải Hạng Nhì (League One).

Theo số liệu thống kê từ Sofascore, “Bầy cáo” chỉ giành được vỏn vẹn 46 điểm sau 46 vòng đấu, xếp vị trí thứ 23 và ngậm ngùi xuống hạng cùng Oxford United và Sheffield Wednesday (đội bóng trải qua chuỗi 13 trận thua liên tiếp). Đây là một hồi chuông cảnh tỉnh cho sự sa sút trong khâu quản lý và vận hành của một đội bóng lớn.

3. Những Cá Nhân Kiệt Xuất: Ai Là “Vua Hiệu Suất”?

Bên cạnh cuộc đua tập thể, các danh hiệu cá nhân tại EFL Championship luôn là đề tài thu hút sự quan tâm lớn của giới chuyên môn. Nền tảng phân tích dữ liệu thể thao Opta và FBref đã chỉ ra những cái tên thống trị các chỉ số cá nhân mùa này:

Chiếc giày vàng (Top Scorer): Tiền đạo Žan Vipotnik của Swansea City đã ẵm danh hiệu Vua phá lưới với 23 bàn thắng . Đáng chú ý, hiệu suất ghi bàn của anh đạt mức 0.68 bàn/90 phút , biến anh thành sát thủ vòng cấm đáng sợ nhất giải đấu. xếp ngay sau anh là Oli McBurnie (Hull City) với 18 bàn và Haji Wright (Coventry City) với 17 bàn.

Vua kiến tạo (Most Assists): Tiền vệ Gustavo Hamer của Sheffield United là bộ não sáng tạo nhất giải với 12 đường kiến tạo thành bàn , vượt qua các tiền vệ sừng sỏ khác trong giải đấu.

Găng tay vàng (Clean Sheets): Thủ thành Carl Rushworth của nhà ĐKVĐ Coventry City hoàn toàn xứng đáng với danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất khi giữ sạch lưới tới 17 trận sau 46 vòng đấu, là điểm tựa vững chắc cho hành trình xưng vương của đội nhà.

Lời kết từ Biên tập viên

Sự khốc liệt của EFL Championship nằm ở chỗ: ranh giới giữa vinh quang và vực thẳm chỉ cách nhau bằng một vài khoảnh khắc. Một Coventry City kiên cường giành chức vô địch đầy xứng đáng, một Hull City lầm lũi tiến qua vòng play-off, và bài học đắt giá từ sự sụp đổ của Leicester City. Giải đấu này một lần nữa chứng minh tại sao nó luôn là “món ăn tinh thần” không thể thiếu đối với các tín đồ túc cầu giáo tại Việt Nam và trên toàn thế giới.