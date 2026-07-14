A contagem regressiva já começou!A Q-Delícias da Kelly está com presença confi…

🍕🥣 A contagem regressiva já começou!

A Q-Delícias da Kelly está com presença confirmada na ExpoBira 2026 e espera você com muito sabor!

✨ Pizzas artesanais

✨ Caldos deliciosos

✨ Tudo preparado com muito carinho para tornar sua experiência ainda mais especial.

📍 Estaremos em frente ao Mundo Animal!

🗓️ 11 a 14 de junho

Venha reunir a família, encontrar os amigos e saborear aquele prato que aquece o coração. ❤️

📲 Faça seu pedido ou tire suas dúvidas:

(54) 9959-6459

Esperamos você na ExpoBira 2026! Não fique de fora dessa! 🎉🍕🥣

#QDelíciasDaKelly #ExpoBira2026 #CaldosDeliciosos #PizzaArtesanal #Ubiratã SaborQueAcolhe

Source

Mais Notícias

Home Page – Início

Source link

More: The Global Track

Corinthia Mes