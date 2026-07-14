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A contagem regressiva já começou!A Q-Delícias da Kelly está com presença confi…

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🍕🥣 A contagem regressiva já começou!

A Q-Delícias da Kelly está com presença confirmada na ExpoBira 2026 e espera você com muito sabor!

✨ Pizzas artesanais
✨ Caldos deliciosos
✨ Tudo preparado com muito carinho para tornar sua experiência ainda mais especial.

📍 Estaremos em frente ao Mundo Animal!
🗓️ 11 a 14 de junho

Venha reunir a família, encontrar os amigos e saborear aquele prato que aquece o coração. ❤️

📲 Faça seu pedido ou tire suas dúvidas:
(54) 9959-6459

Esperamos você na ExpoBira 2026! Não fique de fora dessa! 🎉🍕🥣
#QDelíciasDaKelly #ExpoBira2026 #CaldosDeliciosos #PizzaArtesanal #Ubiratã SaborQueAcolhe

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Corinthia Mes

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