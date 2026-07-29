Dafra lança SYM ADXTG 300 por R$ 32.990; veja detalhes

A Dafra anunciou o lançamento da SYM ADXTG 300 no Brasil, nova scooter aventureira da marca para disputar espaço no segmento de média cilindrada. O modelo chega por R$ 32.990, com frete incluso, e passa a integrar a linha de scooters de 300 cm³ da fabricante ao lado das SYM Joyride 300 e SYM Cruisym 300, oferecendo uma proposta voltada tanto ao uso urbano quanto a viagens e percursos em pisos irregulares.

Equipado com motor monocilíndrico de 278,3 cm³ e 26 cv, a ADXTG 300 reúne painel TFT de 7″, controle de tração, freios ABS nas duas rodas, chave presencial e tanque de combustível de 16 litros. A nova scooter estará disponível nas concessionárias da marca nas cores Prata Espacial, Cinza Epóxi e Preto Noturno a partir de 10 de agosto.





10 Fonte: Dafra Motos

Visual aventureiro e pacote tecnológico

Inspirado na ADXTG 150, o novo modelo adota um visual de linhas angulosas, acabamento com proposta premium e conjunto óptico totalmente em LED. A Dafra também manteve equipamentos já presentes em outros scooters da linha SYM, como freios ABS nas duas rodas, controle de tração e sistema de chave presencial (Keyless).

Entre os destaques está o painel TFT colorido de 7 polegadas, que permite personalização da interface e dos modos de exibição diurno e noturno. O scooter ainda oferece entradas USB-A e USB-C para carregamento de dispositivos eletrônicos.

Item Especificação Motor e Cilindrada Monocilíndrico, 4 tempos, 4 válvulas, arrefecimento líquido, 278,3 cm³ Potência e Torque 26 cv a 8.000 rpm / 2,65 kgfm a 6.000 rpm Transmissão e Partida CVT / Elétrica Suspensões Dianteira telescópica (110 mm) e traseira biamortecida (135 mm) Freios Discos nas duas rodas com ABS Rodas e Pneus Rodas de liga leve; pneus 120/70-15 (dianteiro) e 140/70-14 (traseiro) Capacidades Tanque: 16 litros; Peso seco: 188 kg Dimensões Comprimento: 2.185 mm; Largura: 810 mm; Altura: 1.325 mm; Entre-eixos: 1.510 mm; Altura do assento: 790 mm; Altura mínima do solo: 150 mm

A proposta aventureira também aparece na ciclística. A ADXTG 300 utiliza suspensão dianteira telescópica, conjunto traseiro biamortecido de longo curso e pneus de uso misto, configuração desenvolvida para ampliar o conforto e a capacidade de enfrentar pisos irregulares sem abrir mão da versatilidade no uso diário.







Foto de: Dafra Motos

Motor de 26 cv e autonomia ampliada

A motorização é composta por um propulsor monocilíndrico de 278,3 cm³, com quatro válvulas e arrefecimento líquido, que entrega 26 cv a 8.000 rpm e 2,65 kgfm de torque a 6.000 rpm. A transmissão é do tipo CVT, enquanto a partida é elétrica.

O que você pensa sobre isso?

Outro destaque é o tanque de combustível de 16 litros, um dos maiores entre os scooters comercializados no mercado brasileiro, segundo a Dafra. A fabricante aposta na combinação entre o reservatório de maior capacidade e o conjunto mecânico para oferecer boa autonomia em deslocamentos urbanos e viagens.







Foto de: Dafra Motos

Lançamento faz parte do plano de expansão da Dafra

A chegada da SYM ADXTG 300 integra a estratégia de crescimento da Dafra no mercado brasileiro. A fabricante projeta alcançar cerca de 20 mil motocicletas vendidas por ano até 2030, em um plano de expansão gradual da operação. Em 2025, a empresa registrou aproximadamente 5.500 emplacamentos e espera encerrar 2026 com cerca de 8.400 unidades comercializadas.