“Queimaduras e fraturas”, oficial detalha ferimentos graves em idoso socorrido no Morumbi

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Por Isabella Chiaradia
Atualizado em
Alexandre Cosechen, oficial do Corpo de Bombeiros de Cascavel, falou sobre o atendimento da vítima de choque elétrico na Rua Lagoa Bonita, no Bairro Morumbi, na tarde desta quarta-feira (29).
De acordo com ele, a vítima, um idoso de 68 anos de idade, trabalhava em uma obra na própria residência quando sofreu o choque seguido de uma queda de aproximadamente 7 metros de altura.
Ele apresentava queimaduras de 2º e 3º grau proveniente do choque, além de fraturas no quadril e nas costelas, como resultado da queda.
O estado de saúde da vítima foi considerado grave e ela foi encaminhada ao Hospital Universitário para os cuidados médicos.
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