“Queimaduras e fraturas”, oficial detalha ferimentos graves em idoso socorrido no Morumbi

Alexandre Cosechen, oficial do Corpo de Bombeiros de Cascavel, falou sobre o atendimento da vítima de choque elétrico na Rua Lagoa Bonita, no Bairro Morumbi, na tarde desta quarta-feira (29).

De acordo com ele, a vítima, um idoso de 68 anos de idade, trabalhava em uma obra na própria residência quando sofreu o choque seguido de uma queda de aproximadamente 7 metros de altura.

Ele apresentava queimaduras de 2º e 3º grau proveniente do choque, além de fraturas no quadril e nas costelas, como resultado da queda.

O estado de saúde da vítima foi considerado grave e ela foi encaminhada ao Hospital Universitário para os cuidados médicos.