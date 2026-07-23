DATA PREVIA: Emelec vs Mushuc Runa por la LigaPro 2026

Club Sport Emelec recibe a Mushuc Runa Sporting Club en el Estadio George Capwell de Guayaquil con la obligación de dejar atrás la goleada sufrida en Chillo Jijón y sumar una victoria que le permita mantener vivas sus aspiraciones de ingresar al Hexagonal por el título nacional.

El conjunto eléctrico domina ampliamente el historial de enfrentamientos disputados desde el inicio de la era LigaPro, con un registro de 9 victorias, 4 empates y apenas 2 derrotas. Sin embargo, el compromiso más reciente entre ambas escuadras terminó con victoria del elenco indígena en el Estadio La Cocha.

La superioridad azul también se refleja en el apartado ofensivo, con 26 goles convertidos frente a los 11 del Ponchito. Además, el último compromiso disputado en Guayaquil finalizó con una victoria 1-0 para Emelec en el Estadio George Capwell.

En el aspecto disciplinario, Mushuc Runa registra un mayor número de tarjetas amarillas con 39, mientras que Emelec suma 36. La tendencia se mantiene en las expulsiones, con 4 tarjetas rojas para el conjunto indígena frente a las 3 recibidas por el elenco eléctrico.

Emelec llega a este compromiso en la novena posición con 27 puntos y una diferencia de gol de -6, mientras que Mushuc Runa ocupa la decimoprimera casilla con 24 unidades y -4.

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