Mulher é detida e duas adolescentes são apreendidas em ação da PM contra o tráfico no Jardim Veneza

Uma mulher e duas adolescentes foram encaminhadas pela Polícia Militar à 10ª Central Regional de Flagrantes na noite desta quinta-feira (23), após uma ação realizada na Rua João Goulart, no Jardim Veneza, em Cascavel. Elas estavam em um Astra azul que havia sido flagrado em atitude suspeita nas proximidades do Cense no último sábado.

A ação da PM ocorreu após denúncias de que o veículo, um Astra azul com rodas pratas, estaria sendo utilizado para realizar entregas de entorpecentes no sistema de delivery na região.

Segundo a polícia, a ocorrência teve início quando, por volta das 21h, o veículo foi visto circulando pela Rua João Goulart. Mais tarde, por volta das 23h, equipes foram acionadas após relatos de disparos de arma de fogo nas proximidades do Cense. Durante o atendimento, os policiais receberam informações de que o Astra poderia estar envolvido com o tráfico de drogas.

Nesta quinta-feira, durante as diligências, os militares localizaram uma residência apontada como ponto de comercialização de entorpecentes. No imóvel, uma mulher foi detida e duas adolescentes foram apreendidas.

Durante as buscas, os policiais encontraram 7 gramas de cocaína escondidas no cinto de uma das adolescentes, além de 3,3 gramas de crack em um dos quartos e 1,2 grama de cocaína em outro cômodo da residência.

As drogas apreendidas, a mulher detida e as duas adolescentes apreendidas foram encaminhadas à 10ª Central Regional de Flagrantes, onde a ocorrência foi apresentada à autoridade policial de plantão para os procedimentos cabíveis. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Em breve mais informações.