O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, confirmou que a Casa dará início ao processo de deliberação para votar a proposta que busca extinguir a escala 6×1.

O anúncio foi feito nesta terça-feira (6), estabelecendo um calendário que visa cumprir o rigoroso processo regimental necessário para a tramitação da Proposta de Emenda Constitucional (PEC). A medida, que também propõe a redução da jornada máxima de trabalho de 44 para 40 horas semanais, é aguardada por cerca de 40 milhões de trabalhadores brasileiros.

Conforme informação divulgada pela Agência Brasil, o presidente do Senado enfatizou que deseja conduzir as discussões sem atropelos. O rito prevê a realização de cinco sessões deliberativas antes que o texto possa ser submetido à votação em primeiro turno, com a expectativa de que a deliberação ocorra possivelmente no dia 15 de outubro.

O rito regimental e os próximos passos

Davi Alcolumbre explicou que o cronograma será dividido entre esta e a próxima semana. O plano é realizar sessões de discussão às terças, quartas e quintas-feiras. Caso o quórum e o rito sejam cumpridos conforme o planejado, a matéria seguirá para votação no plenário.

Após a votação em primeiro turno, o regimento interno exige a realização de mais três sessões de deliberação antes da segunda votação. A PEC, que já passou pela Câmara dos Deputados, precisa de, no mínimo, 49 votos favoráveis para ser aprovada, o que representa 60% do apoio dos 81 senadores.

Histórico da tramitação e contexto eleitoral

A proposta de fim da escala 6×1 enfrentou um longo caminho até chegar ao plenário. Aprovada na Câmara no final de maio, a matéria ficou parada no Senado por meses. Alcolumbre justificou a demora afirmando que preferiu aguardar o fim do primeiro turno das eleições para evitar que o debate fosse utilizado com fins eleitorais pelos parlamentares.

Posicionamento da presidência e impacto social

Embora tenha mantido a neutralidade administrativa, Alcolumbre afirmou que já possui uma posição pessoal sobre o tema. O presidente da Casa garantiu que seu compromisso é assegurar que o debate aconteça de forma transparente, permitindo que os senadores avaliem o impacto da mudança na vida de milhões de cidadãos que vivem sob o regime 6×1 há décadas.

A discussão central gira em torno da qualidade de vida do trabalhador e da sustentabilidade do modelo de trabalho no Brasil. Com a pauta definida, o Senado se prepara para um dos debates mais significativos desta legislatura, que definirá o futuro das relações trabalhistas no país.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. O que propõe a PEC do fim da escala 6×1?

A proposta visa extinguir a jornada de trabalho 6×1 e reduzir o limite máximo semanal de 44 para 40 horas.

2. Quantos votos são necessários para aprovar a PEC?

Para ser aprovada no Senado, a PEC precisa de, no mínimo, 49 votos favoráveis em dois turnos de votação.

3. Por que a votação foi adiada até agora?

Segundo Davi Alcolumbre, a votação foi adiada para evitar que o tema fosse usado eleitoralmente durante o período do primeiro turno das eleições.

4. Qual é o rito necessário para a votação?

O regimento exige cinco sessões deliberativas antes do primeiro turno e mais três sessões antes do segundo turno de votação.

5. Quando a votação deve ocorrer?

A expectativa é que a votação em primeiro turno ocorra por volta do dia 15 de outubro, caso o cronograma de sessões seja cumprido integralmente.