Tiago Almeida reeleito presidente da Câmara de Cascavel para o biênio 2027/2028

Tiago Almeida reeleito com 19 votos; chapa única definiu João Diego e Alécio Espínola como vices e Bia Alcantara como Procuradoria da Mulher, segundo o CGN.

O vereador Tiago Almeida (Republicanos) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Cascavel para presidir o Poder Legislativo no biênio 2027/2028. A votação ocorreu no plenário da Casa de Leis, e a chapa única encabeçada pelo atual presidente obteve 19 votos favoráveis, segundo o CGN.

A definição da Mesa Diretora também estabeleceu os secretários e a titularidade da Procuradoria da Mulher na Câmara. Os membros eleitos tomam posse oficial dos respectivos cargos diretivos a partir de 1º de janeiro, conforme informado pelo veículo consultado.

Composição da Mesa Diretora eleita

Presidente: Tiago Almeida (Republicanos)

1º vice-presidente: João Diego

2º vice-presidente: Alécio Espínola

1º secretário: Edson Souza

2º secretário: Everton Guimarães

Tiago Almeida reeleito: votação em plenário

A chapa única liderada por Tiago Almeida recebeu 19 votos favoráveis na votação em plenário. O resultado confirmou a permanência do atual presidente à frente da Câmara para o próximo biênio, segundo CGN.

Procuradoria da Mulher

A vereadora Bia Alcantara (PT) foi indicada para exercer a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Cascavel. A matéria do CGN informa que ela contará com o apoio técnico e operacional de servidoras de carreira do Legislativo.