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Tiago Almeida reeleito presidente da Câmara de Cascavel para o biênio 2027/2028

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Tiago Almeida reeleito com 19 votos; chapa única definiu João Diego e Alécio Espínola como vices e Bia Alcantara como Procuradoria da Mulher, segundo o CGN.

O vereador Tiago Almeida (Republicanos) foi reeleito presidente da Câmara Municipal de Cascavel para presidir o Poder Legislativo no biênio 2027/2028. A votação ocorreu no plenário da Casa de Leis, e a chapa única encabeçada pelo atual presidente obteve 19 votos favoráveis, segundo o CGN.

A definição da Mesa Diretora também estabeleceu os secretários e a titularidade da Procuradoria da Mulher na Câmara. Os membros eleitos tomam posse oficial dos respectivos cargos diretivos a partir de 1º de janeiro, conforme informado pelo veículo consultado.

Composição da Mesa Diretora eleita

  • Presidente: Tiago Almeida (Republicanos)
  • 1º vice-presidente: João Diego
  • 2º vice-presidente: Alécio Espínola
  • 1º secretário: Edson Souza
  • 2º secretário: Everton Guimarães

Tiago Almeida reeleito: votação em plenário

A chapa única liderada por Tiago Almeida recebeu 19 votos favoráveis na votação em plenário. O resultado confirmou a permanência do atual presidente à frente da Câmara para o próximo biênio, segundo CGN.

Procuradoria da Mulher

A vereadora Bia Alcantara (PT) foi indicada para exercer a Procuradoria da Mulher na Câmara Municipal de Cascavel. A matéria do CGN informa que ela contará com o apoio técnico e operacional de servidoras de carreira do Legislativo.

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fabioaugusto
REDAÇÃO: UBIRATÃ ONLINE - FÁBIO AUGUSTO CELESTINO

Desde 2003 trabalhando com notícias.

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