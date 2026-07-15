DEFESA CIVIL DE UBIRATÃ RESGATA CACHORRO QUE CAIU EM FOSSA DE APROXIMADAMENTE SE…

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DEFESA CIVIL DE UBIRATÃ RESGATA CACHORRO QUE CAIU EM FOSSA DE APROXIMADAMENTE SEIS METROS
Na tarde desta terça-feira (14), a equipe da Defesa Civil de Ubiratã foi acionada para realizar o resgate de um cachorro que havia caído em uma fossa com aproximadamente seis metros de profundidade.
Ao chegar ao local, os agentes avaliaram a situação e iniciaram uma operação cuidadosa para garantir a segurança da equipe e preservar a vida do animal. Após o acesso ao interior da fossa, o cachorro foi retirado com sucesso.
Apesar do susto e do tempo que permaneceu no local, o animal foi resgatado com vida, recebeu os primeiros cuidados e, após ser limpo, demonstrou estar consciente e em boas condições.
A ocorrência reforça a importância de manter fossas, cisternas e outros locais de risco devidamente protegidos e sinalizados, evitando acidentes envolvendo animais e também pessoas.
A Defesa Civil de Ubiratã destacou que atua não apenas em ocorrências relacionadas a desastres naturais, mas também em ações de salvamento e proteção da vida, reafirmando seu compromisso com a comunidade.
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