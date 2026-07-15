DEFESA CIVIL DE UBIRATÃ RESGATA CACHORRO QUE CAIU EM FOSSA DE APROXIMADAMENTE SE…

DEFESA CIVIL DE UBIRATÃ RESGATA CACHORRO QUE CAIU EM FOSSA DE APROXIMADAMENTE SEIS METROS

Na tarde desta terça-feira (14), a equipe da Defesa Civil de Ubiratã foi acionada para realizar o resgate de um cachorro que havia caído em uma fossa com aproximadamente seis metros de profundidade.

Ao chegar ao local, os agentes avaliaram a situação e iniciaram uma operação cuidadosa para garantir a segurança da equipe e preservar a vida do animal. Após o acesso ao interior da fossa, o cachorro foi retirado com sucesso.

Apesar do susto e do tempo que permaneceu no local, o animal foi resgatado com vida, recebeu os primeiros cuidados e, após ser limpo, demonstrou estar consciente e em boas condições.

A ocorrência reforça a importância de manter fossas, cisternas e outros locais de risco devidamente protegidos e sinalizados, evitando acidentes envolvendo animais e também pessoas.

A Defesa Civil de Ubiratã destacou que atua não apenas em ocorrências relacionadas a desastres naturais, mas também em ações de salvamento e proteção da vida, reafirmando seu compromisso com a comunidade.

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