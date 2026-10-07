Delegado diz não acreditar em intenção na brincadeira que terminou com morte de menino em escola de Castro (PR)

Polícia Civil considera acidente a morte do estudante Luigi Gabriel, 12, após queda no pátio de colégio em Castro; delegado investiga possível omissão no socorro.

A Polícia Civil trata como acidente a morte do estudante Luigi Gabriel da Cruz Sales, de 12 anos, que sofreu um rompimento no rim após cair durante uma brincadeira no pátio do Colégio Estadual Professor Basílio Chrum, em Castro (Campos Gerais do Paraná), e morreu no sábado (4) após mais de uma semana internado.

O delegado Marcondes Ribeiro afirmou, em declaração à polícia, que, de forma preliminar, não Acredito que os colegas tenham tido intenção de ferir Luigi: "Não acredito, de forma preliminar, que houve uma intenção ou que algum adolescente assumiu risco de produzir resultado morte". Ao mesmo tempo, ele disse que fará uma apuração profunda, já que a morte é extraordinária e não natural.

O acidente e a investigação

segundo G1, a lesão ocorreu no dia 25 de setembro, durante uma brincadeira em que uma criança senta e dois colegas a erguem puxando pelos braços. Na vez de Luigi, ele bateu o tórax no chão. Câmeras de segurança da escola registraram a queda, mas as imagens não foram divulgadas pela polícia.

A Polícia Civil investiga também se houve omissão na prestação de socorro. O delegado afirmou que ainda não teve acesso aos prontuários médicos nem à gravação da ligação entre a escola e o Samu; o laudo pericial que apontará a causa da morte está sendo confeccionado.

Atendimento e cronologia

De acordo com o delegado, a queda ocorreu por volta das 15h40. Luigi teria começado a sentir dor, saído da brincadeira e procurado ajuda. A criança foi encaminhada à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) às 16h25, o que, segundo o delegado, representa um lapso de cerca de 40 minutos entre o acidente e a chegada à unidade — a escola fica a aproximadamente cinco minutos da UPA.

O Consórcio Intermunicipal do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (CimSAMU) informou, em nota, que o primeiro acionamento registrado à Central ocorreu às 16h12, relatando queda de mesmo nível, e que a regulação médica orientou encaminhamento para avaliação presencial em unidade de saúde. O CimSAMU acrescentou que, às 19h10, já na UPA, houve novo acionamento para regulação e transferência para serviço de maior complexidade, quando foi empenhada uma Unidade de Suporte Avançado para transporte.

Posições da escola e das autoridades de saúde

A Secretaria de Estado da Educação do Paraná (Seed-PR) lamentou o falecimento e informou que instaurou uma comissão de verificação. Em nota, a Seed afirmou que a equipe escolar prestou os primeiros Atendimento, acionou o Samu e que a mãe do estudante foi comunicada e acompanhou o filho desde os primeiros Atendimento. A secretaria também disse que dispensou os alunos na segunda-feira (5) e ofereceu acolhimento e apoio psicossocial.

O CimSAMU afirmou ter instaurado procedimento administrativo interno para apurar a atuação do serviço e que os registros do atendimento estão submetidos ao dever de sigilo profissional.

Transferência e desfecho

Após a detecção do rompimento no rim na UPA, Luigi foi transferido para o Hospital Universitário Regional de Ponta Grossa, onde passou por cirurgia e permaneceu internado por mais de uma semana até a morte ser constatada no sábado (4). A reportagem registra que Luigi era atleta da Secretaria Municipal de Esportes de Castro.