Henri B. Kagan e Kenso Soai recebem Nobel de Química por solução para o mistério da assimetria da vida

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O Nobel de Química foi concedido a Henri B. Kagan, da França, e a Kenso Soai, do Japão, por terem apresentado uma solução ao problema químico da assimetria observada nas Molecules utilizadas pela vida, informou a BBC.
Segundo o Comitê Nobel citado pela reportagem da BBC, muitas Molecules biológicas, como aminoácidos — blocos de construção das proteínas — são quirais, ou seja, existem em duas versões que são imagens espelhadas entre si. Na natureza, as estruturas que formam organismos vivos funcionam com apenas uma dessas versões.
De acordo com a BBC, Kagan e Soai explicaram por que a vida favorece uma das versões espelhadas e desenvolveram métodos para projetar reações químicas que produzem muito mais da versão desejada dessas Molecules.
A capacidade de direcionar reações para gerar preferencialmente a versão útil é, portanto, significativa, segundo a BBC.