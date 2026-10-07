Henri B. Kagan e Kenso Soai recebem Nobel de Química por solução para o mistério da assimetria da vida

Prêmio reconhece descoberta sobre quiralidade: por que Molecules essenciais da vida existem em versões espelhadas e por que uma é favorecida

O Nobel de Química foi concedido a Henri B. Kagan, da França, e a Kenso Soai, do Japão, por terem apresentado uma solução ao problema químico da assimetria observada nas Molecules utilizadas pela vida, informou a BBC.

Segundo o Comitê Nobel citado pela reportagem da BBC, muitas Molecules biológicas, como aminoácidos — blocos de construção das proteínas — são quirais, ou seja, existem em duas versões que são imagens espelhadas entre si. Na natureza, as estruturas que formam organismos vivos funcionam com apenas uma dessas versões.

O que os cientistas descobriram

De acordo com a BBC, Kagan e Soai explicaram por que a vida favorece uma das versões espelhadas e desenvolveram métodos para projetar reações químicas que produzem muito mais da versão desejada dessas Molecules.

Por que isso importa

A capacidade de direcionar reações para gerar preferencialmente a versão útil é, portanto, significativa, segundo a BBC.