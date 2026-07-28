Desaparecimentos simultâneos no Paraná mobilizam grandes equipes de resgate em uma corrida contra o tempo em áreas de mata

A força-tarefa de segurança pública do Paraná está mobilizada em uma operação complexa para localizar duas pessoas desaparecidas em locais de difícil acesso

O estado do Paraná enfrenta um momento de grande apreensão com o registro de desaparecimentos simultâneos em regiões distintas. As equipes de resgate trabalham incansavelmente em uma verdadeira luta contra o tempo para localizar Ana Paula Silveira Cardoso e o pequeno João Gabriel Ferreira dos Santos.

Os incidentes, que ocorreram em cenários de natureza desafiadora, geraram uma mobilização estadual sem precedentes. O governo estadual reforçou que todos os recursos necessários, incluindo equipamentos de tecnologia avançada, estão sendo empregados nas buscas coordenadas.

Conforme informações divulgadas pela RPC, os trabalhos seguem em ritmo acelerado, com o apoio fundamental de bombeiros, policiais e voluntários que se dividem entre Sapopema e Araucária, locais onde os desaparecimentos foram notificados.

O caso da fotógrafa em Sapopema

Ana Paula Silveira Cardoso, de 29 anos, desapareceu no último sábado, durante um passeio no Salto das Orquídeas. Ela estava acompanhada de uma amiga, que conseguiu sobreviver após ser arrastada pela correnteza e encontrada na manhã seguinte.

Segundo o relato oficial, o nível da água estava cerca de 40 centímetros acima do normal no momento do acidente. As buscas no local enfrentam obstáculos naturais, como cachoeiras e corredeiras em uma área de mata fechada bastante densa.

As equipes de resgate têm utilizado drones com câmeras térmicas e varreduras aquáticas, mas, até o momento, nenhum sinal da fotógrafa foi detectado. A Polícia Civil segue acompanhando o caso e não descarta nenhuma linha de investigação.

As buscas pelo pequeno João Gabriel em Araucária

Em uma situação distinta, o menino João Gabriel Ferreira dos Santos, de cinco anos, desapareceu no domingo em Araucária. A criança, que é autista não verbal, teria saído de casa enquanto a família estava no interior da residência.

O caso ganhou repercussão nacional ao ser incluído no sistema Amber Alert, ferramenta que notifica usuários de redes sociais em um raio de 160 quilômetros. A mobilização em torno da criança envolve helicópteros, sonares e cães farejadores.

O tenente-coronel Ícaro Greinert explicou que o fato de a criança não falar e o barulho das aeronaves podem dificultar a localização, exigindo um trabalho estratégico e cauteloso das mais de 120 pessoas envolvidas na operação.

Desafios das operações de busca

A complexidade de ambos os casos reside na geografia dos locais. Tanto em Sapopema quanto em Araucária, as equipes enfrentam terrenos acidentados, vegetação fechada e a presença de áreas alagadas, como fossas e tanques no caso de João Gabriel.

O secretário de Segurança Pública do Paraná, coronel Hudson Leôncio Teixeira, garantiu que o efetivo está devidamente equipado. A esperança das autoridades permanece em encontrar ambos com vida, mantendo o foco total nas áreas de maior probabilidade.

Perguntas Frequentes sobre os desaparecimentos

Qual é a situação atual das buscas por Ana Paula? As equipes continuam percorrendo o rio e a mata em Sapopema com drones e voluntários, mas ainda não há pistas sobre o paradeiro da fotógrafa.

Como o sistema Amber Alert auxilia nas buscas? O sistema envia notificações automáticas para usuários de redes sociais próximos ao local do desaparecimento, aumentando a visibilidade e as chances de encontrar a criança.

Quais são as dificuldades específicas na busca pelo João Gabriel? Por ser autista não verbal, o menino pode não responder a chamados e o uso de aeronaves pode assustá-lo, além da ausência de pegadas devido ao seu peso leve.

Quantas pessoas estão envolvidas na operação de resgate? Em Araucária, especificamente, o efetivo conta com cerca de 120 pessoas, incluindo bombeiros, mergulhadores e voluntários empenhados na causa.

Existe conexão entre os dois casos? Não, as autoridades confirmaram que os desaparecimentos ocorreram em situações e locais totalmente distintos, sendo tratados como ocorrências isoladas pelas forças de segurança.