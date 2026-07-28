Onde assistir a Fulham x Al-Ahli ao vivo hoje e escalações

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Fulham e Al-Ahli se enfrentam nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília), em um amistoso de pré-temporada. A partida será realizada no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal.
O Fulham entra em campo focado em dar sequência à sua preparação para a temporada da Premier League. A equipe inglesa ficou no sétimo lugar no último torneio nacional e quer repetir a boa campanha.
O Al-Ahli, por sua vez, realiza seu período de treinamentos em Portugal com o objetivo de fortalecer o elenco para as competições sauditas.
Fulham: Bernd Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Reed e Lukic; Iwobi, King, Kevin e Rodrigo Muniz.
Al-Ahli: Sanbi; Abdulrahman, Hamed, Dams e Balobaid; Matheus Gonçalves, Aljohani e Millot; Aboulshamat, Al-Buraikan e Spertsyan.
O duelo Fulham x Al-Ahli não terá transmissão oficial para o Brasil. O 365Scores fará a cobertura em tempo real, além de disponibilizar onde assistir aos jogos de hoje na TV.
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