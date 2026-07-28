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Fulham x Al-Ahli

Onde assistir a Fulham x Al-Ahli ao vivo hoje e escalações

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Fulham x Al-Ahli
Onde assistir a Fulham x Al-Ahli ao vivo hoje e escalações

Fulham e Al-Ahli se enfrentam nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília), em um amistoso de pré-temporada. A partida será realizada no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal.

Onde assistir ao amistoso Fulham x Al-Ahli

O Fulham entra em campo focado em dar sequência à sua preparação para a temporada da Premier League. A equipe inglesa ficou no sétimo lugar no último torneio nacional e quer repetir a boa campanha.

O Al-Ahli, por sua vez, realiza seu período de treinamentos em Portugal com o objetivo de fortalecer o elenco para as competições sauditas.

Prováveis escalações de Fulham x Al-Ahli

Fulham: Bernd Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Reed e Lukic; Iwobi, King, Kevin e Rodrigo Muniz.

Al-Ahli: Sanbi; Abdulrahman, Hamed, Dams e Balobaid; Matheus Gonçalves, Aljohani e Millot; Aboulshamat, Al-Buraikan e Spertsyan.

Transmissão ao vivo de Fulham x Al-Ahli

O duelo Fulham x Al-Ahli não terá transmissão oficial para o Brasil. O 365Scores fará a cobertura em tempo real, além de disponibilizar onde assistir aos jogos de hoje na TV.

Não quer perder nenhum placar de futebol ou os jogos de hoje na tv? Fique por dentro acessando o site do 365Scores: resultado ao vivo, jogos em andamento, classificação atualizada, histórico de confrontos, desfalques e muito mais!

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Corinthia Mes

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