Onde assistir a Fulham x Al-Ahli ao vivo hoje e escalações

Fulham e Al-Ahli se enfrentam nesta terça-feira, às 14h (horário de Brasília), em um amistoso de pré-temporada. A partida será realizada no Estádio Municipal de Albufeira, em Portugal.

Onde assistir ao amistoso Fulham x Al-Ahli

O Fulham entra em campo focado em dar sequência à sua preparação para a temporada da Premier League. A equipe inglesa ficou no sétimo lugar no último torneio nacional e quer repetir a boa campanha.

O Al-Ahli, por sua vez, realiza seu período de treinamentos em Portugal com o objetivo de fortalecer o elenco para as competições sauditas.

Prováveis escalações de Fulham x Al-Ahli

Fulham: Bernd Leno; Tete, Andersen, Bassey e Sessegnon; Reed e Lukic; Iwobi, King, Kevin e Rodrigo Muniz.

Al-Ahli: Sanbi; Abdulrahman, Hamed, Dams e Balobaid; Matheus Gonçalves, Aljohani e Millot; Aboulshamat, Al-Buraikan e Spertsyan.

Transmissão ao vivo de Fulham x Al-Ahli

O duelo Fulham x Al-Ahli não terá transmissão oficial para o Brasil. O 365Scores fará a cobertura em tempo real, além de disponibilizar onde assistir aos jogos de hoje na TV.

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