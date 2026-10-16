Deslizamento interdita totalmente a PR-092 entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul

Bloqueio no km 79 ocorreu após queda de barreira; DER-PR não prevê liberação e orienta desvio pela Estrada Barra Bonita

A PR-092 está totalmente interditada nesta quinta-feira (15) entre Rio Branco do Sul e Cerro Azul, na Região Metropolitana de Curitiba, por um deslizamento de terra no km 79.

A queda de barreira ocorreu na manhã de quarta-feira (14), após as chuvas, e bloqueou os dois sentidos da rodovia.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR), não há previsão de liberação da pista. O órgão informou que equipes trabalham na retirada da terra com o auxílio de uma retroescavadeira e na recuperação do trecho.

Como alternativa de desvio, o DER-PR recomenda o uso da Estrada Barra Bonita, via municipal.

Outras Rodovia afetadas

Além da PR-092, o G1 lista outras interdições em Rodovia estaduais do Paraná:

PR-592 (Nova Prata do Iguaçu, Oeste): completamente bloqueada na altura do km 15 por rompimento de um bueiro; não há previsão de liberação.

(Nova Prata do Iguaçu, Oeste): completamente bloqueada na altura do km 15 por rompimento de um bueiro; não há previsão de liberação. PR-460 (Pitanga, Campos Gerais): sistema pare e siga na altura do km 8 por rompimento de aterro, por tempo indeterminado. Orientações de rota alternativas foram informadas para quem vem de Campo Mourão e para quem sai de Pitanga.

(Pitanga, Campos Gerais): sistema pare e siga na altura do km 8 por rompimento de aterro, por tempo indeterminado. Orientações de rota alternativas foram informadas para quem vem de Campo Mourão e para quem sai de Pitanga. PR-554 (São João do Ivaí): ponte sobre o Rio Andirá interditada após elevação do nível do rio; rota alternativa indicada pela BR-376 até Mandaguaçu e PR-552 até Ourizona e São Jorge do Ivaí.

(São João do Ivaí): ponte sobre o Rio Andirá interditada após elevação do nível do rio; rota alternativa indicada pela BR-376 até Mandaguaçu e PR-552 até Ourizona e São Jorge do Ivaí. PR-559 (Paraíso do Norte e Mirador, Noroeste): ponte sobre o Rio Paranavaí interditada; acesso a Mirador só por vias municipais.

(Paraíso do Norte e Mirador, Noroeste): ponte sobre o Rio Paranavaí interditada; acesso a Mirador só por vias municipais. PR-464 (trechos entre Paranareal, Inajá e Paranacity, Noroeste): meia pista na altura do km 17,8 com sinalização e possibilidade de interdição total devido ao risco de erosão; no km 14 erosão atingiu dispositivo de drenagem e equipes trabalham para recompor o aterro; no km 2 há pontos de alagamento e trabalhos para esgotamento da água. Os trechos estão sinalizados.

As informações são do G1, com dados e orientações divulgados pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná (DER-PR).