Perseguição de caminhão carregado com maconha em Cascavel acaba com dois feridos e um cachorro morto

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Um caminhão carregado com maconha foi perseguido por cerca de 35 quilômetros pela polícia em Cascavel (PR) na manhã de quinta-feira (15). A perseguição terminou com policiais atirando contra o veículo, dois ocupantes feridos e um cachorro morto, segundo G1.
De acordo com Leandro Braga, chefe da delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Cascavel, equipes da corporação passaram a acompanhar o veículo por volta das 8h30, após relatos de ultrapassagens perigosas e acidentes. O motorista desobedeceu ordens de parada e seguiu por ruas da cidade, pela BR-467 e pela BR-277, onde foi alcançado nas proximidades da Ferroeste. Nesse trecho, o caminhão saiu da pista e parou no canteiro central.
Equipes da Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Fronteira (BPFron), da Guarda Municipal e da PRF participaram da ocorrência.
Policiais dispararam contra o caminhão e atingiram os dois ocupantes. Segundo o Corpo de Bombeiros, a mulher, de 26 anos, foi socorrida em estado grave com duas a três perfurações por arma de fogo. O homem foi atingido na perna e apresentava escoriações e sangramento; estava estável no atendimento inicial. Ambos foram encaminhados ao Hospital Universitário do Oeste do Paraná (HUOP).
Dois cães estavam no veículo: um foi baleado e morreu durante a ocorrência; o outro foi resgatado por uma Polícia, segundo o G1.
Ao longo da fuga, o caminhão atingiu pelo menos cinco carros e ainda houve colisão envolvendo outro caminhão na Rua Tancredo Neves, sem informações de feridos graves nesses acidentes. O veículo que era perseguido atingiu a rede elétrica e sofreu vazamentos nos dois tanques de combustível; os bombeiros conteram os vazamentos e usaram espuma para reduzir risco de incêndio e explosão.
No compartimento de carga, os policiais encontraram grande quantidade de maconha, mas o volume apreendido não foi informado até a última atualização da reportagem. A BR-277 chegou a ser interditada temporariamente no sentido Curitiba e na via marginal; a PRF informou que o trânsito foi totalmente liberado posteriormente.
As circunstâncias exatas dos disparos feitos pelos policiais ainda não foram detalhadas nas informações disponíveis.
Fonte: G1