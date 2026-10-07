Despedida de Messi: Argentina vence Benim por 3 a 0 no Monumental

Na despedida de Messi, Argentina goleia Benim por 3 a 0; Otamendi, Nico Paz e pênalti de Messi fecharam o placar, informa Agência Estado

Argentina se despediu de Lionel Messi em partida disputada no Monumental del Núñez: vitória por 3 a 0 sobre Benim na Data Fifa, segundo CGN da Agência Estado publicada pela CGN.

O resultado e as homenagens encerraram a trajetória de Messi pela seleção, em um jogo marcado por tributos nas arquibancadas, atraso no início da partida e emoções à beira do campo.

O jogo e os gols

A partida começou com quase meia hora de atraso e teve o primeiro gol aos cinco minutos do segundo tempo: Nicolás Otamendi desviou de chapa, aproveitaram escanteio cobrado por Messi e abriu o placar. Aos 16 minutos, Nico Paz, que entrou no segundo tempo, recebeu passe de Messi e marcou um belo gol de fora da área.

Aos 25 minutos da etapa final, Agustín Giay sofreu falta na área e o árbitro marcou pênalti. Messi cobrou no ângulo esquerdo do goleiro Marcel Dandjinou e fez 3 a 0, encerrando o placar em favor da Argentina.

Homenagens e clima no Monumental

O Monumental concentrou as principais homenagens: uma camisa gigante com a inscrição “Gracias 10” foi exibida no gramado, o hino nacional foi tocado na íntegra e o técnico Lionel Scaloni foi às lágrimas, segundo a Agência Estado. Messi também se emocionou próximo ao final.

No sorteio antes do jogo, o capitão de Benim, Sessi d’Almeida, entregou a Messi uma estátua e uma carta. O goleiro Emiliano Martínez foi citado na reportagem por gritar “Vamos!” ao final, enquanto companheiros desfaziam a fila de despedida.

Despedida de Messi: números e legado

Segundo a Agência Estado, Messi encerra sua trajetória na seleção com 207 jogos e 126 gols. Na carreira pela Argentina ele conquistou a Copa do Mundo de 2022, a Finalíssima de 2022 e as Copas América de 2021 e 2024; soma também o ouro olímpico de Pequim-2008 e a Copa Sub-20 de 2005.

A reportagem informa ainda que Messi continuará a carreira apenas pelo Inter Miami, na MLS, e que contabiliza 932 gols na carreira, faltando 68 para alcançar os 1.000.