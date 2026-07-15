Dezoito anos após a morte de Isabella Nardoni, mãe conta como explica o caso aos filhos

A vereadora Ana Carolina Oliveira, mãe de Isabella Nardoni, usou uma caixinha de perguntas no Instagram para responder a um seguidor que quis saber se os dois filhos mais novos conhecem a história da irmã. Em vídeo publicado nas redes sociais, Miguel contou que a mãe lhe explicou a verdade sobre o caso. “Fico um pouco triste. Mas a gente segue de pé”, diz o menino. “A mamãe vai te contando todas as lembranças boas dela, né?”, completou Ana Carolina.

Isabella Nardoni morreu aos 5 anos, em março de 2008, após ser arremessada da janela do sexto andar do edifício onde o pai, Alexandre Nardoni, morava, na zona norte de São Paulo. As investigações concluíram que ela foi agredida antes da queda, e Alexandre Nardoni e a madrasta da menina, Anna Carolina Jatobá, foram condenados pelo assassinato.