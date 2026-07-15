⚽🏆 Na Copa do Seguro, a melhor estratégia é estar protegido!

Assim como no futebol, ninguém entra em campo esperando perder. Mas quem se prepara melhor tem muito mais tranquilidade para enfrentar os desafios do jogo.

🚗💨 Com o seguro certo, você protege seu veículo, seu patrimônio e evita prejuízos inesperados em caso de acidentes, roubos, furtos ou outros imprevistos.

🥅 E você, faz parte do time que protege ou do time que deixa pra depois?

Não espere o apito final para agir. Entre em campo com a segurança de quem está preparado para qualquer lance!

📞 (44) 3542-2630 | (44) 99142-3451

📍 Rua Brasília, 747 – Centro – Ubiratã/PR

🌐 www.luxonseg.com.br

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