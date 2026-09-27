Discussão após bebedeira termina com mulher atropelada pelo marido no bairro Xaxim em Curitiba

Uma manhã de lazer entre amigos terminou em violência no bairro Xaxim, em Curitiba, após uma discussão resultar em um atropelamento envolvendo um casal.

Conforme informação divulgada pelo portal Banda B, uma mulher venezuelana, de 40 anos, foi atropelada pelo próprio marido na manhã deste domingo, dia 27 de setembro de 2026. O caso ocorreu na Rua Ribeirão do Pinhal, após o grupo ter passado parte da manhã bebendo em uma praça da região.

O conflito começou quando o casal iniciou uma discussão, o que levou a mulher a se retirar do local. Logo em seguida, o homem teria utilizado o carro para seguir a esposa, momento em que o atropelamento aconteceu, seguido por uma colisão contra três veículos que estavam estacionados na via pública.

A ocorrência mobilizou equipes de socorro e causou espanto entre os moradores locais. De acordo com relatos colhidos no local pelo portal Banda B, o motorista fugiu sem prestar qualquer assistência à vítima após o impacto.

Relatos sobre o acidente no Xaxim

Isaías Henrique de Oliveira, proprietário de dois dos veículos atingidos pelo motorista, afirmou que o clima entre o grupo parecia tranquilo até o momento da briga. O morador relatou que a mulher ficou inconsciente no meio da rua logo após ser atingida pelo automóvel.

Segundo o relato, foi possível notar a gravidade da situação quando o homem, em vez de parar para socorrer a esposa, decidiu evadir-se do local. A cena foi descrita como surpreendente pelos populares que acompanharam o desdobramento do caso na Rua Ribeirão do Pinhal.

Estado de saúde da vítima

O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência. O sargento Berwanger, que participou do resgate, confirmou que a mulher apresentava ferimentos na cabeça, incluindo edema craniano, tontura e cefaleia, sendo prontamente encaminhada ao Hospital do Trabalhador.

Apesar da dinâmica violenta do atropelamento, o atendimento médico constatou que a vítima sofreu apenas ferimentos leves. Ela permaneceu consciente e orientada durante todo o trajeto até a unidade hospitalar, apresentando sinais vitais estáveis.

Buscas pelo motorista

Até o momento do fechamento das informações, o paradeiro do marido, que fugiu após o atropelamento, permanece desconhecido. O caso segue sob investigação pelas autoridades competentes, que buscam esclarecer as circunstâncias exatas da discussão e da fuga.

O espaço permanece aberto caso o envolvido deseje se manifestar sobre os fatos ocorridos. O caso serve como um lembrete das consequências graves que podem advir de episódios de descontrole durante o consumo de bebidas alcoólicas em espaços públicos.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Onde ocorreu o atropelamento? O caso foi registrado na Rua Ribeirão do Pinhal, no bairro Xaxim, em Curitiba.

2. Qual o estado de saúde da mulher atropelada? Ela sofreu ferimentos leves, estava consciente e orientada, mas foi encaminhada ao Hospital do Trabalhador para cuidados médicos.

3. O motorista prestou socorro? Não. Segundo testemunhas e o proprietário dos veículos atingidos, o homem fugiu do local sem prestar socorro à esposa.

4. Houve outros danos materiais? Sim, além de atingir a esposa, o motorista colidiu contra três veículos que estavam estacionados na rua.

5. O que motivou o atropelamento? De acordo com informações da fonte, o atropelamento ocorreu após uma discussão entre o casal, que estava bebendo com amigos em uma praça próxima.