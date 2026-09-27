Venezuela libera vários presos políticos após encontro de Delcy Rodríguez com Trump

Organizações de direitos humanos confirmam libertação de vários presos políticos, sem confirmação do governo sobre ligação com encontro na ONU.

Autoridades Venezuelans libertaram na madrugada de sábado um grupo de presos políticos, segundo organizações de direitos humanos, dias após a líder interina Delcy Rodríguez ter se reunido com o President dos EUA, Donald Trump, em Nova York durante a Assembleia Geral da ONU.

O governo Venezuelan não divulgou declaração sobre as solturas nem confirmou se elas estão relacionadas à conversa entre Rodríguez e o President dos EUA, informou a BBC.

Quem foi libertado

Wilder Vasquez — condenado a cinco anos em 2018 por alegações de que estaria conspirando para matar o ex-presidente Nicolás Maduro, segundo a reportagem.

Miguel Castillo Cedeño — cuja libertação foi confirmada pelo grupo Foro Penal; o grupo disse que ele estava detido arbitrariamente desde junho de 2019.

Frank Cabañas — descrito por organizações de direitos humanos como detido por nove anos após ser ligado à morte de um policial; o Foro Penal afirmou que ele era o último suspeito ainda detido e familiares relataram problemas de saúde no ano anterior.

Reações e contexto

Gonzalo Himiob, vice-presidente do Foro Penal, disse que um “número significativo” de presos políticos foi libertado na manhã de sábado de vários centros de detenção, conforme noticiou a BBC.

Após o encontro entre Rodríguez e Trump na Assembleia Geral da ONU, vozes da oposição renovaram pedidos por eleições livres. Na mesma visita à ONU, Rodríguez reiterou que “haverá eleições na Venezuela”, sem detalhar prazos, informou a BBC.

Reações públicas ao encontro foram diversas: o ministro do Interior, Diosdado Cabello, chamou a reunião de “um grande triunfo da diplomacia da paz”, enquanto o comentarista Pedro Mario Burelli qualificou os dois líderes como “the shameless puppet and her unscrupulous and undignified puppet-master”, conforme a cobertura.

Segundo a BBC, a administração Trump apoiou Rodríguez como sucessora em vez da líder de oposição María Corina Machado depois que Maduro foi detido e levado a julgamento por acusações de drogas em janeiro.

As informações desta matéria foram extraídas da cobertura da BBC.