Disputa pelo Senado no Paraná: Álvaro Dias e Alexandre Curi lideram intenções de voto em nova pesquisa Quaest

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A corrida por uma vaga no Senado Federal no Paraná acaba de ganhar novos contornos, conforme os dados revelados recentemente. O cenário eleitoral mostra uma disputa acirrada, onde nomes tradicionais e novas lideranças buscam conquistar a confiança do eleitor paranaense.
Os números refletem o momento atual da pré-campanha, servindo como um termômetro para as estratégias que serão adotadas pelos partidos nos próximos meses. A polarização e a busca por espaço marcam o debate político no estado.
Conforme informação divulgada pela pesquisa Quaest, o levantamento ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de julho, apresentando uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
A pesquisa trouxe três cenários diferentes, onde Álvaro Dias (MDB) e Alexandre Curi (Republicanos) aparecem com destaque na preferência do eleitorado. Em um dos cenários, Álvaro Dias alcança 20% das intenções de voto, seguido por Alexandre Curi com 11% e Gleisi Hoffmann com 10%.
É importante notar que a taxa de indecisos ainda é expressiva, chegando a 22% em um dos cenários testados. Isso indica que grande parte da população paranaense ainda não definiu seu voto para as duas vagas de senador que estarão em disputa.
Outro ponto relevante levantado pela Quaest é o grau de conhecimento dos candidatos. Álvaro Dias lidera o ranking de nomes mais conhecidos, atingindo 52%, enquanto Alexandre Curi é reconhecido por 25% dos entrevistados.
A instabilidade na decisão do voto é um fator crítico, já que 68% dos eleitores afirmaram que a escolha para o Senado ainda pode mudar. Apenas 32% dos entrevistados consideram que sua decisão já é definitiva, o que mantém o cenário em aberto.
O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e possui um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi devidamente registrada sob o número PR-04818/2026, garantindo a transparência dos dados coletados durante o período de 21 a 25 de julho.
Além das intenções de voto, a pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Gleisi Hoffmann aparece com 60% de rejeição, enquanto outros nomes apresentam índices variados. Esses dados são fundamentais para entender o limite de crescimento de cada postulante ao cargo.
1. Quantas pessoas foram ouvidas pela pesquisa Quaest?
O levantamento ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais no Paraná.
2. Qual é a margem de erro da pesquisa?
A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.
3. Quem lidera a disputa segundo o levantamento?
Álvaro Dias e Alexandre Curi aparecem à frente nos cenários estimulados apresentados pela pesquisa.
4. O voto do eleitor paranaense já está definido?
Não, 68% dos eleitores afirmaram que a escolha do voto para senador ainda pode mudar.
5. Quando foi realizada a coleta de dados?
As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 e 25 de julho de 2026.