Disputa pelo Senado no Paraná: Álvaro Dias e Alexandre Curi lideram intenções de voto em nova pesquisa Quaest

Pesquisa Quaest revela movimentação intensa na corrida eleitoral pelo Senado no Paraná com foco na liderança de Álvaro Dias e Alexandre Curi

A corrida por uma vaga no Senado Federal no Paraná acaba de ganhar novos contornos, conforme os dados revelados recentemente. O cenário eleitoral mostra uma disputa acirrada, onde nomes tradicionais e novas lideranças buscam conquistar a confiança do eleitor paranaense.

Os números refletem o momento atual da pré-campanha, servindo como um termômetro para as estratégias que serão adotadas pelos partidos nos próximos meses. A polarização e a busca por espaço marcam o debate político no estado.

Conforme informação divulgada pela pesquisa Quaest, o levantamento ouviu 1.104 pessoas entre os dias 21 e 25 de julho, apresentando uma margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

O desempenho dos candidatos nos cenários estimulados

A pesquisa trouxe três cenários diferentes, onde Álvaro Dias (MDB) e Alexandre Curi (Republicanos) aparecem com destaque na preferência do eleitorado. Em um dos cenários, Álvaro Dias alcança 20% das intenções de voto, seguido por Alexandre Curi com 11% e Gleisi Hoffmann com 10%.

É importante notar que a taxa de indecisos ainda é expressiva, chegando a 22% em um dos cenários testados. Isso indica que grande parte da população paranaense ainda não definiu seu voto para as duas vagas de senador que estarão em disputa.

Nível de conhecimento e fidelidade do eleitor

Outro ponto relevante levantado pela Quaest é o grau de conhecimento dos candidatos. Álvaro Dias lidera o ranking de nomes mais conhecidos, atingindo 52%, enquanto Alexandre Curi é reconhecido por 25% dos entrevistados.

A instabilidade na decisão do voto é um fator crítico, já que 68% dos eleitores afirmaram que a escolha para o Senado ainda pode mudar. Apenas 32% dos entrevistados consideram que sua decisão já é definitiva, o que mantém o cenário em aberto.

Metodologia e contexto da pesquisa

O levantamento foi encomendado pela Genial Investimentos e possui um nível de confiança de 95%. A pesquisa foi devidamente registrada sob o número PR-04818/2026, garantindo a transparência dos dados coletados durante o período de 21 a 25 de julho.

Além das intenções de voto, a pesquisa também mediu a rejeição dos candidatos. Gleisi Hoffmann aparece com 60% de rejeição, enquanto outros nomes apresentam índices variados. Esses dados são fundamentais para entender o limite de crescimento de cada postulante ao cargo.

Perguntas Frequentes (FAQ)

1. Quantas pessoas foram ouvidas pela pesquisa Quaest?

O levantamento ouviu 1.104 pessoas com 16 anos ou mais no Paraná.

2. Qual é a margem de erro da pesquisa?

A margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

3. Quem lidera a disputa segundo o levantamento?

Álvaro Dias e Alexandre Curi aparecem à frente nos cenários estimulados apresentados pela pesquisa.

4. O voto do eleitor paranaense já está definido?

Não, 68% dos eleitores afirmaram que a escolha do voto para senador ainda pode mudar.

5. Quando foi realizada a coleta de dados?

As entrevistas foram realizadas entre os dias 21 e 25 de julho de 2026.