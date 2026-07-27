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Motociclista é socorrido após colisão com Fiat Strada na BR-369, em Cascavel

Motociclista é socorrido após colisão com Fiat Strada na BR-369, em Cascavel

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Motociclista é socorrido após colisão com Fiat Strada na BR-369, em Cascavel
Motociclista é socorrido após colisão com Fiat Strada na BR-369, em Cascavel

Por Diego Cavalcante

Atualizado em

Um homem de 41 anos ficou ferido em um acidente registrado na BR-369, em Cascavel, na manhã desta segunda-feira (27). A colisão envolveu uma motocicleta e uma picape Fiat Strada.

O acidente ocorreu em um trevo da rodovia. Equipes de resgate da concessionária Via Campo foram mobilizadas para prestar atendimento à vítima.

O motociclista apresentava suspeita de fratura em uma das pernas, recebeu os primeiros socorros no local e, na sequência, foi encaminhado a uma unidade hospitalar para avaliação e tratamento.

As circunstâncias do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades competentes.

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