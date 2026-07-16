Diversão garantida para a criançada no Arraiá do Comércio de Ubiratã!Neste sá…

Diversão garantida para a criançada no Arraiá do Comércio de Ubiratã! 🌽🎈

Neste sábado, 18 de julho, a partir das 15h, a Praça da Prefeitura será o ponto de encontro da alegria! 💚

As crianças poderão aproveitar brinquedos gratuitos, além de muita animação, pipoca, algodão-doce e o clima especial do nosso arraiá!

Reúna a família, convide os amigos e venha viver uma tarde inesquecível com a gente! Esperamos por você! ❤️

📍 Praça da Prefeitura

🗓️ Sábado – 18 de julho

🕒 A partir das 15h

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