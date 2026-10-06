Do Sul para novas fronteiras: Germano Heckler amplia atuação no agronegócio brasileiro

Com origem em uma família do interior gaúcho, empresário que construiu trajetória no setor automotivo voltou suas atenções ao campo e passou a desenvolver negócios ligados a grãos, pecuária e propriedades rurais.

O agronegócio brasileiro deverá encerrar 2026 novamente em uma escala difícil de imaginar algumas décadas atrás.

A estimativa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgada em julho aponta para uma safra nacional de 347,4 milhões de toneladas de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano.

Soja, milho e arroz representam juntos mais de 92% desse volume.

Por trás dos números nacionais, porém, existe uma transformação que acontece propriedade por propriedade.

Produtores ampliam áreas, empresas diversificam atividades e investidores passam a olhar diferentes regiões do país em busca de novas oportunidades.

É dentro desse movimento que se encontra uma fase mais recente da trajetória de Germano Jacó Heckler.

Depois de construir uma carreira empresarial inicialmente ligada ao setor automotivo, o empresário gaúcho passou a ampliar sua atuação no agronegócio, com negócios relacionados a cereais, agricultura e pecuária.

O movimento também representa uma espécie de retorno às origens.

Antes do empresário, havia o interior

Germano nasceu em 1973, em Cerro Largo, município localizado no Noroeste do Rio Grande do Sul.

Filho de uma família de colonos, cresceu em um ambiente no qual a relação com a terra fazia parte do cotidiano.

Ainda adolescente, deixou o interior para estudar em São Leopoldo.

Sua trajetória profissional acabou seguindo inicialmente por outro caminho.

Depois de passar pelo seminário jesuíta e pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos), conforme informações de sua trajetória biográfica, Germano ganhou experiência profissional no mercado automotivo.

Posteriormente, tornou-se empresário.

A Maxisul Veículos, aberta em Gravataí em agosto de 1993, tornou-se uma das principais bases de sua atuação.

Mais de três décadas depois, o campo voltou a ocupar espaço em sua trajetória — agora sob uma perspectiva empresarial.

Agronegócio ganha uma estrutura própria

Em março de 2022 foi constituída em Glorinha, no Rio Grande do Sul, a Heckler Serviços Administrativos e Agronegócio Ltda., que utiliza o nome fantasia Holding Heckler Agronegócio.

Os registros empresariais ajudam a dimensionar a estratégia.

A atividade principal está relacionada ao comércio atacadista de cereais e leguminosas beneficiados.

Entre as atividades secundárias constam:

cultivo de milho;

cultivo de trigo;

cultivo de outros cereais;

criação de bovinos para corte;

comércio atacadista de máquinas e equipamentos agropecuários.

Germano Jacó Heckler consta como sócio-administrador.

Essa combinação mostra uma operação pensada além de uma única cultura agrícola.

Diversificação ganha outro significado dentro do campo

Diversificar negócios pode significar atuar em setores diferentes.

Mas, dentro do próprio agronegócio, o conceito também possui importância.

Milho e trigo, por exemplo, não possuem exatamente os mesmos ciclos, mercados ou riscos.

A pecuária de corte acrescenta outra dinâmica à operação.

Ao combinar diferentes atividades, uma propriedade ou grupo empresarial pode distribuir parte da exposição que teria caso dependesse exclusivamente de um único produto.

Isso não elimina risco.

O campo continua sujeito a clima, custos de produção, preço de commodities, câmbio, logística e produtividade.

Mas altera a maneira como o risco é administrado.

Safra de 2026 mostra a dimensão do mercado

O cenário brasileiro ajuda a entender por que os grãos continuam atraindo investimentos.

Segundo o IBGE, a produção nacional de soja foi estimada em 174,8 milhões de toneladas em 2026.

Para o milho, a estimativa ficou em 136,5 milhões de toneladas, considerando primeira e segunda safras.

Somadas, as duas culturas representam grande parte da produção agrícola nacional.

O Brasil também trabalha com uma área estimada de 83,2 milhões de hectares destinados à colheita de cereais, leguminosas e oleaginosas neste ano.

Os números mostram a escala, mas também escondem diferenças profundas entre regiões.

Produzir no Sul é diferente de produzir no Cerrado

Uma das características mais importantes do agronegócio brasileiro é justamente sua diversidade geográfica.

O calendário agrícola do Paraná não é idêntico ao de Goiás.

As condições encontradas no Rio Grande do Sul também não são as mesmas do Cerrado.

Solo, regime de chuvas, temperatura, janela de plantio, logística e disponibilidade hídrica modificam a estratégia de produção.

Isso significa que expansão territorial no agro exige muito mais do que simplesmente adquirir uma nova área.

É necessário compreender a região.

Goiás mostra a força das novas fronteiras produtivas

Informações fornecidas sobre a estrutura patrimonial de Germano apontam também para investimentos em Cristalina, Goiás.

O município está inserido em um dos estados de maior relevância para a produção brasileira de grãos.

Dados da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Goiás mostram que a safra goiana de soja 2025/26 foi projetada em 20,1 milhões de toneladas.

A produtividade esperada ficou em 3,9 toneladas por hectare, acima da média nacional estimada de 3,7 toneladas.

Na última década, a produção goiana de soja cresceu de maneira mais intensa do que a própria expansão da área cultivada, resultado relacionado também ao avanço da produtividade.

Esse movimento ajuda a explicar por que o Centro-Oeste continua ocupando posição estratégica no agro brasileiro.

Milho mostra que clima continua decidindo parte da safra

Se tecnologia e gestão avançaram, o clima continua sendo uma variável que nenhum produtor controla.

Goiás oferece um exemplo recente.

Para a segunda safra de milho de 2026, a estimativa chegou a ser reduzida diante do déficit hídrico observado entre abril e maio.

A falta de água atingiu lavouras justamente em fases críticas, como floração e enchimento de grãos.

Ao mesmo tempo, o milho de primeira safra apresentou produtividade elevada.

O contraste mostra uma característica conhecida de quem trabalha no campo:

duas áreas, culturas ou períodos diferentes podem produzir resultados bastante distintos dentro do mesmo ano agrícola.

Gestão de risco passa a ser tão importante quanto produzir

É por isso que a administração de uma operação rural não termina quando a lavoura é implantada.

Decisões precisam considerar:

clima;

janela de plantio;

preço dos insumos;

armazenagem;

logística;

comercialização;

crédito;

seguro;

preço esperado da commodity.

Em propriedades maiores ou operações presentes em diferentes regiões, essa complexidade aumenta.

A gestão passa a ser tão importante quanto a própria capacidade produtiva.

Experiência empresarial encontra uma lógica diferente no campo

Esse talvez seja um dos pontos mais interessantes na transição de Germano para o agronegócio.

Administrar uma empresa durante décadas cria conhecimentos que podem ser utilizados em diferentes setores.

Fluxo de caixa, negociação, formação de equipes, análise de investimentos e planejamento são exemplos.

Mas o campo possui regras próprias.

No comércio, uma decisão comercial pode produzir resultado em dias.

Na agricultura, uma decisão tomada durante o plantio pode mostrar suas consequências apenas meses depois.

Existe uma janela.

Depois que ela fecha, nem sempre é possível corrigir o erro.

A terra exige visão de longo prazo

Esse ciclo ajuda a explicar por que investimentos rurais costumam exigir planejamento diferente de muitas atividades urbanas.

Preparar uma área, melhorar solo, construir infraestrutura e elevar produtividade são processos que podem levar anos.

O resultado de uma propriedade não deve ser avaliado apenas por uma única safra.

Um ano de clima favorável pode produzir números excelentes.

Outro pode trazer estiagem ou excesso de chuvas.

O desafio está em construir uma operação capaz de atravessar diferentes ciclos.

Para Germano, essa visão de prazo encontra paralelo com a própria trajetória empresarial iniciada no começo dos anos 1990.

Pecuária acrescenta outra frente

A criação de bovinos para corte também aparece entre as atividades econômicas cadastradas da Holding Heckler Agronegócio.

A pecuária acrescenta outra lógica à diversificação.

O ciclo de produção é diferente daquele dos grãos.

Existem questões relacionadas a manejo, alimentação, sanidade, genética, pastagens e comercialização.

Quando agricultura e pecuária coexistem dentro de uma estratégia rural, também podem surgir possibilidades de integração entre as atividades, dependendo das características de cada propriedade.

A forma exata dessa combinação varia de operação para operação.

Propriedades no litoral gaúcho integram a expansão

Informações fornecidas pelo grupo apontam ainda atuação rural nas regiões de Osório e Tramandaí, no Rio Grande do Sul.

Entre os ativos mencionados está a Fazenda Estância Velha.

Registros empresariais da Fazenda Estância Velha Ltda. apresentam Germano Jacó Heckler entre os administradores e indicam atividades relacionadas à produção agrícola.

A presença no litoral gaúcho acrescenta uma região com características produtivas diferentes daquelas encontradas no Noroeste do estado, onde Germano nasceu.

É mais um exemplo de como a geografia passa a integrar a estratégia de expansão.

Estrutura administrativa chegou ao Pará

Outro passo ocorreu em novembro de 2024.

A Heckler Serviços Administrativos e Agronegócio abriu uma filial em Belém.

O estabelecimento permanece ativo e Germano consta como sócio-administrador.

A matriz da empresa permanece em Glorinha, no Rio Grande do Sul.

A existência de uma estrutura empresarial nas regiões Sul e Norte amplia a dimensão geográfica dos negócios e sinaliza uma estratégia que já não está limitada à região onde a trajetória empresarial começou.

Expansão geográfica também distribui riscos

Estar presente em diferentes regiões pode criar complexidade, mas também possui uma lógica econômica.

Eventos climáticos não atingem necessariamente todo o país da mesma maneira.

Enquanto determinada região enfrenta estiagem, outra pode registrar condições favoráveis.

Preços de terra, logística e vocações produtivas também mudam.

Essa diversificação geográfica, quando acompanhada de gestão adequada, pode reduzir a dependência de um único território.

Mas também exige conhecimento local.

O que funciona em uma propriedade no Rio Grande do Sul não pode ser simplesmente reproduzido em Goiás ou no Norte do país sem adaptações.

Tecnologia mudou a produtividade brasileira

A expansão agrícola brasileira das últimas décadas não ocorreu apenas pelo aumento da área plantada.

Produtividade passou a ter papel central.

Genética, correção do solo, agricultura de precisão, máquinas, sementes, manejo e conhecimento técnico permitiram produzir mais em determinadas áreas.

Goiás ilustra essa transformação.

Dados estaduais mostram que, entre as safras 2016/17 e 2025/26, a produtividade das lavouras goianas de soja avançou 15,6%.

No mesmo intervalo, a produção cresceu 81,7%, enquanto a área plantada aumentou 57,2%.

Isso significa que parte do crescimento veio de produzir melhor, e não apenas de plantar mais.

Paraná conhece bem essa realidade

Para o leitor de Ubiratã, a importância econômica do campo é ainda mais próxima.

O Paraná encerrou 2025 respondendo por 13,5% da produção nacional de grãos, atrás apenas de Mato Grosso.

O estado também registrou forte expansão do Valor Bruto da Produção agropecuária nos últimos anos.

Entre 2019 e 2025, o VBP paranaense passou de R$ 98 bilhões para R$ 212,6 bilhões em valores nominais, segundo dados preliminares do Departamento de Economia Rural.

São números que ajudam a explicar por que decisões tomadas dentro das propriedades repercutem muito além da porteira.

O agro movimenta comércio, transportes, máquinas, armazenagem, serviços e empregos.

Quem entra no agro entra em uma cadeia muito maior

Uma lavoura não termina na colheita.

Depois dela vêm armazenagem, transporte, beneficiamento, comercialização e, dependendo do produto, exportação ou transformação industrial.

Da mesma forma, antes do plantio existe toda uma cadeia envolvendo sementes, fertilizantes, defensivos, máquinas, crédito e assistência técnica.

É essa rede que transforma agricultura e pecuária em agronegócio.

Para grupos empresariais que ampliam sua presença no setor, compreender toda a cadeia passa a ser fundamental.

Do interior para o campo novamente

Existe uma espécie de círculo na história de Germano Jacó Heckler.

O ponto de partida foi uma família de colonos em Cerro Largo.

Depois vieram São Leopoldo, formação, mercado automotivo, Gravataí e décadas de atividade empresarial.

Agora, agricultura, pecuária e propriedades rurais voltam ao centro da trajetória.

Mas o retorno ao campo acontece sob outra perspectiva.

A experiência construída fora dele passa a ser utilizada na administração de negócios rurais.

Agro exige paciência, gestão e capacidade de adaptação

Não existe garantia de resultado em uma safra.

O produtor pode fazer praticamente tudo corretamente e ainda enfrentar um problema climático.

Pode colher bem e encontrar preços menos favoráveis.

Pode enfrentar custos elevados justamente em uma temporada de margens menores.

Por isso, crescer no agronegócio exige mais do que capital.

Exige planejamento.

A diversificação de culturas, atividades e regiões pode fazer parte dessa estratégia, desde que acompanhada por conhecimento técnico e capacidade de gestão.

No caso de Germano, a entrada no setor representa uma nova etapa de uma trajetória empresarial iniciada há mais de três décadas.

A diferença é que, desta vez, o crescimento passa novamente pela terra.

Da origem em uma família do interior gaúcho à expansão dos negócios ligados ao campo, a trajetória fecha um ciclo — e abre outro, agora voltado às novas fronteiras do agronegócio brasileiro.