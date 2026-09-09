Documentário sobre o lendário programa de rádio PRK-30 estreia nos cinemas brasileiros em meio às celebrações de 90 anos da Rádio Nacional

O novo documentário PRK-30 – O Rádio pelo Avesso chega às telonas para celebrar a trajetória de um dos programas humorísticos mais influentes do Brasil.

A produção estreia oficialmente nos cinemas nesta quinta-feira, dia 10 de setembro, coincidindo com a semana em que a Rádio Nacional completa 90 anos de história. A emissora, que hoje integra a Empresa Brasil de Comunicação, foi palco de momentos inesquecíveis do programa.

O PRK-30 é lembrado como um pilar da Era de Ouro do rádio Brasileira, consolidando-se como uma das atrações mais emblemáticas da época. Conforme informação divulgada pela Empresa Brasil de Comunicação, a exibição de lançamento ocorre na Estação Claro Rio, no Rio de Janeiro, seguida por um debate especial.

Bastidores e a conexão com a Rádio Nacional

O diretor-geral da EBC, Thiago Regotto, destacou a importância da parceria para o projeto. Segundo ele, o convite feito pelo cineasta Eduardo Albergaria foi prontamente aceito, visto que o filme narra um capítulo fundamental da memória da rádio no país.

Um dos pontos altos das gravações aconteceu diretamente no Museu da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. A cena, que chegou a ser transmitida ao vivo pela emissora, integra o corte final do documentário, reforçando a convergência entre o passado e o presente da comunicação pública.

O fenômeno de audiência PRK-30

Criado por Lauro Borges e Castro Barbosa, o programa surgiu inicialmente na Rádio Mayrink Veiga, mas foi na Rádio Nacional, em 1944, que atingiu seu ápice. A atração simulava uma estação clandestina, satirizando novelas, esportes e programas de auditório da época.

Naquele período, o programa alcançou a impressionante marca de 52% de audiência no mercado carioca. A transmissão era realizada a partir do icônico Edifício A Noite, localizado na Praça Mauá, tornando-se uma referência de humor inovador para milhões de ouvintes brasileiros.

Resgate de imagens históricas

O documentário, dirigido por Eduardo Albergaria e produzido pela Urca Filmes, utilizou um tesouro encontrado no acervo da Cinemateca Brasileira. Trata-se do rolo de filme Abacaxi Azul, o único registro visual conhecido do programa de rádio.

O material passou por um processo de restauração que revelou trechos inéditos, permitindo que o público atual conheça a dinâmica por trás das vozes que fizeram história. O projeto conta com coprodução do Canal Brasil, Globo Filmes e GloboNews, além de produção associada da TV Brasil, Rádio MEC e Rádio Nacional.

FAQ: Perguntas frequentes sobre o documentário

1. Quando o documentário PRK-30 – O Rádio pelo Avesso estreia? A estreia nos cinemas está marcada para esta quinta-feira, 10 de setembro.

2. Qual a importância do PRK-30 para a rádio brasileira? Ele foi um dos programas humorísticos mais bem-sucedidos da história, satirizando a programação da época e alcançando mais de 52% de audiência.

3. O que é o Abacaxi Azul citado no filme? É um rolo de filme encontrado na Cinemateca Brasileira que contém os únicos registros em imagem do programa, devidamente restaurados para o documentário.

4. A EBC participou da produção do longa? Sim, a EBC é coprodutora associada e o documentário celebra os 90 anos da Rádio Nacional, que faz parte da empresa.

5. Onde o documentário foi gravado? Além de material de arquivo, o filme inclui cenas gravadas no Museu da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro.