Idoso morre carbonizado em colisão frontal na BR-470 durante viagem para consulta médica

Tragédia na BR-470: idoso de 72 anos perde a vida após batida frontal e incêndio em veículos no Alto Vale do Itajaí durante trajeto para tratamento

Um grave acidente registrado na tarde desta terça-feira, 8 de setembro de 2026, resultou na morte de um homem de 72 anos na BR-470, em Ibirama. A vítima, identificada como Carmelindo Bedin, era moradora de Seara, no Oeste de Santa Catarina, e seguia viagem para realizar uma consulta médica em Florianópolis.

A colisão frontal envolveu um Chevrolet Onix, onde estava o idoso, e um Volkswagen Gol. O impacto provocou um incêndio nos dois automóveis, levando à morte de Carmelindo, que estava no banco traseiro do veículo. A informação foi confirmada pelo portal Banda B.

Abaixo, detalhamos as circunstâncias do acidente, o estado das demais vítimas envolvidas e os impactos causados na rodovia estadual logo após a ocorrência.

Detalhes da ocorrência e estado das vítimas

O filho do idoso, de 42 anos, que também estava no Onix, sofreu ferimentos graves. O motorista do mesmo veículo, um homem de 58 anos, também foi socorrido com ferimentos de gravidade. Ambas as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti, em Ibirama.

No outro veículo, o Volkswagen Gol, estava uma mulher de 31 anos, natural de Lontras. Ela também ficou gravemente ferida após a batida. Populares que estavam no local conseguiram retirá-la do carro enquanto o veículo ainda estava em chamas, antes da chegada das equipes de resgate do SAMU.

Impactos no trânsito e interdição da rodovia

Devido à gravidade do acidente e à necessidade de atendimento médico e perícia, a BR-470 precisou ser totalmente interditada. O bloqueio ocorreu nos dois sentidos da via, gerando um congestionamento que atingiu aproximadamente sete quilômetros na região do Alto Vale do Itajaí.

Até o momento, não foram divulgadas novas atualizações sobre o estado de saúde dos três sobreviventes que permanecem sob cuidados hospitalares após o impacto frontal que vitimou o idoso.

Perguntas Frequentes sobre o acidente

Quem foi a vítima fatal do acidente na BR-470? O idoso foi identificado como Carmelindo Bedin, de 72 anos, morador de Seara.

Onde ocorreu a colisão frontal? O acidente aconteceu no município de Ibirama, localizado no Alto Vale do Itajaí, em Santa Catarina.

Quantas pessoas ficaram feridas na batida? Ao todo, três pessoas ficaram gravemente feridas e foram encaminhadas ao Hospital Doutor Waldomiro Colautti.

Por que o idoso estava viajando na rodovia? Segundo as informações, ele estava em tratamento médico e seguia em direção a Florianópolis para uma consulta.

Como ficou o trânsito no local após o ocorrido? A rodovia foi totalmente interditada nos dois sentidos, causando um congestionamento de cerca de sete quilômetros.